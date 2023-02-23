在手机市场耕耘久了，自然就对软件和界面体验等轻车熟路，这样的经验和人才有助于在车机系统上进行有效转化。而反过来，对于打造智能汽车的企业来说，想要打造一款手机，也能从车机当中获得灵感。这就是今天魅族和蔚来所呈现出的相互跨界发展的现象本质。

步步为营，魅族打造软件融入汽车生态圈

魅族在被吉利注资之后，有了将强的后盾，当然，最重要的是原本在手机上的积累，有了用武之地。虽然很多手机厂商都可以将自己在软件上的积累转移到汽车上，但是一般只作为第三方应用。而魅族归属于吉利之后，自己家的技术和人才可以马上找到用武之地，进行直接转化。这样的发展路径，使得其今后在手机车机上的推进，有着独特的优势。

魅族给自家的车机取名叫作 FlymeAuto，沿用了魅族之前的手机操作系统 Flyme OS 的风格。此外，魅族即将到来的20系列会与车机系统加强联合，带来一些可能具备颠覆性的新功能，让魅族手机可以更多的贴合吉利旗下汽车发挥作用。根据魅族官方此前的介绍，FlymeAuto 是 Flyme 在车机系统上的延续，它将延续「Alive Design」的设计理念，通过建立人与人、人与物、物与物之间的互联互通，最终实现多终端、全场景、沉浸式融合体验。

另外，FlymeAuto 加入了「小憩模式」，在该模式下车机屏幕内的萤火虫会和氛围灯「忽明忽暗」的相互交互；在开门 / 关门时，萤火虫也会营造出「吹散」的质感，同时会有音效。魅族车机团队表示，FlymeAuto 整体营造出「Alive Design」，即「生命感设计理念」的理念。

而在手机上，魅族也是紧密跟进。 魅族20系列分为魅族20和魅族20 Pro，魅族20和魅族20 Pro都将搭载中置挖孔直屏设计，屏幕材质为三星E6材质，支持120Hz刷新率和2160Hz PWM高频调光。魅族20系列将搭载Flyme魔术收纳大师，支持空间碎片AI智能整理，超36个月流畅读写不卡顿。手机与汽车的互联也是这次魅族20系列和“无界”的最大亮点，在新系统下将实现手机与车机等进行深度融合，多设备联动，可以实现跨平台的全场景体验。

另外，参考华为的卖车模式，搭载FlymeAuto的车子，将有望进入魅族的展厅售卖。魅族计划三年打造 1000+ 家体验店，并将携手爱施德聚合全国各地顶级销售商家打造「魅族融合体验馆」、「魅族体验中心」、「魅族授权体验店」三级渠道体系，从而为广大魅友提供更亲近、更便捷、更全面的服务体验，并积极与汽车品牌展开合作，为人们的智能出行再添新力。

潜心研发，蔚来打造手机整合车机体验

蔚来进入手机市场，显然有其更深层次的思考，不仅仅是为自己的品牌做出一个与竞争对手不一样的生态体验。蔚来汽车 CEO 李斌在去年 7 月透露公司正在推进手机业务，在去年 12 月举行的 NIO Day 2022 活动上，李斌再次表示，蔚来手机已经在造了，并计划每年开发一款新手机，像苹果一样。有报道称，蔚来手机研发团队的人员规模超过300人，吸收了大量原本来自OPPO、华为、美图、小米等手机研发大厂的工作人员。

当然，手机在如今安卓系统同质化的今天，想要制造起来对于蔚来的理解来说并不是什么难事。重要的是做出一款好用的手机，当然销量上可以妥协，毕竟自身品牌是做车的，但是在体验上肯定是要和蔚来车子深度捆绑。

在公开的层面，蔚来对于这款手机的配置给出的消息还非常有限。蔚来手机在推特上发布了首款手机渲染图，直面屏幕后置影像模组为圆形设计，内部三颗摄像头呈三角形分布，机身边框采用圆角设计，手机背面下方印有“NIOPhone”标识。

我们可以想象蔚来手机的硬件配置应该不会是低端配置，会加入到时候发布时间点的高端规格堆叠，当然最终的卖点将是其软件部分，必须能够提供与众不同的车机互联体验。对于蔚来手机来说，必须首先面对蔚来车主这个受众，然后再想着拓展到品牌之外的市场。蔚来造手机更多是出于提升车主车机互联体验的目的，想要争取广泛的大众消费市场，是个极大的压力。

当然，我们也要看到蔚来在手机上的潜力。如果运营得当的话，或许会为它打开一片新的天空。手机和软件生态在车机互联中，正发挥着愈发重要的作用，这是不可忽视的行业势能。