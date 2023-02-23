近日，三星电子宣布已掌握标准化5G非地面网络（Non-terrestrial networks，即NTN）技术，这一通讯技术用于智能手机与卫星的直接通信，特别是在偏远地区。三星计划将这一技术整合到其Exynos调制解调器解决方案中，加速5G卫星通信的商业化，为6G驱动的万物互联（IoE）时代铺平道路。

“这一里程碑是基于我们以往丰富的无线通信技术成果建立的，包括2009年推出4G LTE调制解调器和2018年推出5G调制解调器。”三星通信处理机开发团队执行副总裁Min Goo Kim说，“三星计划在全球范围内率先推进地面-非地面网络混合通信生态系统，为6G的到来做准备。”

NTN（非地面网络）是一种应用卫星和其他非地面载体的通信技术，无论是在山区、沙漠还是在海上，NTN都能将信号覆盖到之前地面网络无法到达的地区。这项技术对确保灾区应急预案的可操作性以及未来为无人驾驶飞机和飞行汽车等城市空中交通（UAM）提供动力方面来说至关重要。

通过满足第三代合作伙伴计划（3GPP）规范（第17版）定义的最新 5G NTN 标准，三星的 NTN 技术将助力于电信运营商、移动设备制造商和芯片公司提供服务之间的互操作性和可扩展性。

为了能够与低地球轨道（LEO）卫星进行高度可靠的NTN通信，三星在其Exynos调制解调器5300参考平台上，开发并模拟了基于5G NTN标准的卫星技术，用以准确预测卫星位置，并将多普勒频移引起的频率偏移降至最低。基于这项技术，三星未来的Exynos调制解调器将支持双向文本信息以及高清图像和视频共享。

此外，三星计划将标准化的NB-IoT技术用于下一代调制解调器平台。由于集成了卫星连接，三星的NB-IoT非地面网络技术将使得智能手机无需内置单独的大功率无线天线芯片，为移动设备制造商提供了设计灵活性。