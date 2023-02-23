沃尔沃建筑设备公司 (Volvo CE) 正在深入挖掘，为电动转型铺平道路，并为中型工程机械开发了新的解决方案。这一次，它是对 20 吨装载机的改装，以加快市场进入速度。

自从沃尔沃建筑设备公司宣布到 2040 年实现碳中和以及到 2030 年电动汽车占其已售机器的 35% 的目标以来，它一直是头条新闻。在今天的新闻中，该公司再次表示，在交付碳中和结构时行业，“我们必须立即行动”。

这也是为什么这一次，沃尔沃建筑设备公司选择了 EV 转换，根据市场需求，它甚至可以作为改装解决方案提供。合作者包括 CE Engineering Solutions 和 Parker Hannifin，前身为 Parker Appliance Company 或简称 Parker，是一家专门从事运动和控制技术的美国公司。

此次合作促成了 L120H Electric Conversion，沃尔沃建筑设备公司将于今年向欧洲的特定客户提供。240 kWh 电池在大多数中型应用中提供大约 5 小时的运行时间，沃尔沃建筑设备公司表示它可以在 1.5-2 小时内完成 0-100% 充电。

标准功能包括舒适驾驶控制、带车载称重的负载辅助，以及带有新碰撞缓解系统的雷达检测。此外，L120H Electric Conversion 将得到专用电动汽车应用程序的支持，允许操作员检查电池和充电状态并预热驾驶室。

这一最新合作扩展了沃尔沃建筑设备公司的电动轮式装载机产品线。此外，该公司还于 6 月宣布投资荷兰制造商 Limach，以扩大电动挖掘机产品组合。凭借L20 Electric 和 L25 Electric，沃尔沃建筑设备公司已经拥有两款轻型电动轮式装载机。然而，Arvika 工厂专门生产中型和重型轮式装载机——因此也可以期待新产品。