除了电池和电驱动，大众汽车集团技术现在还在开发脉冲逆变器和电驱动的热管理本身。与其他组件一样，大众开发人员选择了模块化系统。第一个应用程序将在 MEB+ 中。

根据大众汽车的新闻稿，对于“由大众汽车设计”的第一台脉冲逆变器，工程师们“从硬件和软件方面重新设计了这个核心部件”。得益于模块化设计原则，未来可以实现从入门级发动机到500千瓦及以上功率的跑车的全系列产品。

脉冲逆变器是电力驱动系统中的关键部件。在这些组件中，来自电池的直流电被转换为电动机的三相电流，因此整个驱动能量都通过这些组件。脉冲逆变器对于驱动器在加速和恢复期间的可靠性、安全性和效率至关重要。如果脉冲逆变器不能有效工作，宝贵的驱动能量就会以热量的形式损失掉。由于必须散发这些热量，因此冷却要求增加，冷却系统的能耗也随之增加。

该技术目前正在开发到系列成熟阶段，可用于下一代 MEB。由于大众旗舰 Trinity 引入 SSP 电动平台可能会从 2026 年起至少推迟两年（其他报道甚至提到 2030 年），因此大众需要一个可以构建新车型和现有车型改款的技术平台未来几年。因此，MEB正在改版为充电时间更短、续航里程更长、自动驾驶功能“大幅飞跃”的MEB+。

大众汽车表示，它正在研究全新的热管理解决方案。在今天使用大量单独模块和长软管连接的地方，未来将采用非常紧凑的集成热模块。它控制整个气候控制系统，包括高压电池，因此对车辆的续航里程和快速充电能力有重大影响。