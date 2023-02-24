根据Counterpoint Research发布的市场监测智能手机季度报告，东南亚(SEA)的主要智能手机市场*在整个 2022 年的出货量同比略有下降。印度尼西亚、菲律宾和泰国等国家的库存仍然很高，导致 2022 年第四季度出货量同比下降 17%

2022 年，东南亚主要国家/地区*的智能手机出货量同比下降 13%；

2022 年，所有国家/地区的出货量都出现同比下降，第四季度的这一下降扩大至 -17%；

三星和苹果全年保持稳定的销量；Infinix 增长最快；

泰国和新加坡市场更关注5G的普及和5G工业应用的进一步发展；

消费者更加关注以旧换新、翻新机和企业 ESG 等在可持续性上的举措；

2022 年高端智能手机（400-600 美元，约合人民币2,800-4,200元）出货量同比增长 8%；

高端市场（>600 美元, 约合人民币4,200元）同比增长 23%；

越南等制造中心将从那些正从中国调整至产地多元化的公司中受益。

更值得注意的是，今年年底对入门级智能手机的需求出现了期待已久的增长，导致此类出货量环比增长 28%。新产品的推出和被压抑的需求在其中发挥了重要作用。在高端市场，消费者保持了需求，因此高端出货量环比增长 22%。

*主要东南亚国家/市场包括印度尼西亚、泰国、菲律宾、越南、马来西亚、新加坡、缅甸和柬埔寨。