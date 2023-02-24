印度技术解决方案和服务聚合商iValue InfoSolutions 近日宣布收购ASPL Info Services，这是一家总部位于班加罗尔的技术服务企业，提供一流的IT和网络安全服务，以满足混合多云企业的需求，从而为业务带来革命性变革。 ASPL Info通过其遍布印度、南亚区域合作联盟、中东和东南亚地区的合作伙伴网络，推动全球企业、中端市场企业和中小企业取得成功。

ASPL Info与iValue皆在2008年成立，已与120多家客户广泛合作，包括印度、阿联酋、尼泊尔、澳大利亚、马达加斯加、毛里求斯和冈比亚等多个行业和地区的企业。该公司拥有一支由150多名基础设施和安全专家组成的团队，满足客户独特和不断发展的业务需求，负责运营全天候托管SOC和NOC，并实现了年同比97%以上的SLA遵守率，以提供全面的托管IT服务、定制服务和企业工具机群，改变监控和安全态势。

iValue Infosolutions 首席执行官Shrikant Shitole表示：「我们很高兴欢迎ASPL Info团队加入iValue大家庭，因为它加强了我们服务在托管数据中心和安全服务以及专业服务方面的作用。ASPL Info具有成熟的项目管理流程、服务交付方法、强大的SOC和NOC团队、模块化服务产品和强大的客户成功管理。在更多的技术联盟、地域扩张以及为我们的合作伙伴和原始设备制造商提供的PS和MS业务的帮助下，这为我们提供了一个很好的机会来围绕iValue解决方案扩展和构建服务产品。 这进一步增强了iValue在以服务为主导的解决方案分发重点的市场中的独特定位。我相信ASPL Info将深化我们与原始设备制造商和合作伙伴的互动，达到我们的核心业务，从而扩大我们的目标市场。」

ASPL Info Services首席执行官Jayanth Gojer表示：「我们很高兴与iValue这样的领导者携手合作，在过去20年中，iValue在推动网络安全、数据中心和多云领域采用尖端技术解决方案方面取得了令人印象深刻的成绩。iValue由原始设备制造商和合作伙伴组成的大型生态系统将加速ASPL Info的增长，我们将共同满足并超越客户、原始设备制造商及合作伙伴的增长需求。这与ASPL Info品牌宗旨非常一致：成为利益相关者值得信赖的团队，在每一步都赋予他们实现业务目标的能力。在当今日益混合和复杂的数字环境中，我们期待着向iValue的合作伙伴和原始设备制造商提供我们独特的能力，以建立真实的关系，并提供卓越的客户满意。 」