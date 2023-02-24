强生医疗科技旗下全新一代一次性使用压力监测射频消融导管（QDOT Micro Diagnostic/Ablation Deflectable Tip Catheter）近期在中国经国家药品监督管理局批准正式上市。该导管为房颤治疗带来全新的创新解决方案。

房颤即“心房颤动”，是一种常见的快速心律失常疾病，已成为我国发病率居前列的心血管疾病。房颤不仅可能引发心源性猝死、心力衰竭等心脏相关并发症，还会使中风的风险增加5倍，对患者的生活质量造成明显损害。据统计，中国目前约有超过2000万病患。随着年龄的增长，房颤的发病率急剧升高，75-84岁人群患病率甚至达到12%。导管射频消融术是当前房颤的主要治疗手段之一，即通过微创穿刺将射频消融导管置入心脏，继而释放射频能量消融病灶。长期以来，房颤诊治技术的进步与革新一直是业内关注焦点。QDOT Micro为房颤治疗提供了一套创新的解决方案，为中国房颤患者带来福音。

强生医疗科技始终致力于提升中国房颤治疗的技术和规范化发展。在国家政策支持下，强生医疗科技不断将创新产品和手术解决方案加速引入中国。“2020年第三届进博会上，QDOT Micro迎来了它的中国首秀。两年后，QDOT Micro正式获批，标志着强生医疗科技在心电生理领域迎来又一创新里程碑。”强生医疗科技心血管及专业解决方案事业部中国区总经理陈曦博士介绍道，“随着国内老龄化进程加快，患者治疗需求也逐步提升，我们将继续加速电生理领域创新产品的引进，通过三维磁导航系统、消融导管及能量发射仪、标测导管、三维心腔内超声导管等产品，打造一体化心律失常疾病解决方案，并联合多方力量为医师提供标准化培训，一同推动电生理领域的高质量发展，为中国百姓心脑血管健康保驾护航。”