根据金融科技公司Robocash Group日前发布的一份数据显示，2022年期间，东南亚和南亚的金融科技初创公司新增数量较上年同比下降了83%，两地的新增总数仅为349家。

数据称，这些新成立的金融科技公司所获得的融资规模为1.53亿美元左右，占两地金融科技领域所获风投资金总额的1.4%。

另一方面，数据也指出，在这些新增金融科技初创公司中，支付和转账细分领域的选手最多，达到了72家，并且大多数位于印度。区块链、加密货币、资产交易所相关领域的新增公司次之，为47家。而作为体现，这些公司大多位于新加坡。此外，非传统贷款类（alternative lending）领域的新增企业数量也达到了38家，成为排名第三大的类别。

值得一提的是，在融资总额方面，与企业数量的大幅下降不同，两地的资金总规模较上年“仅”下降了36%，为127亿美元。Robocash认为，这是由于投资者选择了风险较低的策略，因此投资量上并未呈现出相应的剧烈降幅。

最后，Robocash也对两地今年的表现进行了展望。Robocash表示，如果两地金融科技领域当下近十年的发展趋势能够保持不变，2023年，新增相关公司的数量可能会较2022年增长21.6%，从目前的349家增至425家。并且与此同时，这些新增金融科技公司吸引的投资资金也有望达到132亿美元。

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