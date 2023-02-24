梅赛德斯-迈巴赫 S580e 是该品牌的首款插电式混合动力车型。该汽车制造商已经提供非迈巴赫版本，该版本于 2020 年首次亮相。该公司的插电式混合动力车将首先在中国推出。在泰国、欧洲推出，随后将在其他国家推出。

插电式混合动力车的核心是梅赛德斯的 3.0 升直列六缸汽油发动机。它可以自行产生 367 马力（270 千瓦）和 368 磅英尺（500 牛顿米）的扭矩。电动机可产生 150 马力（110 千瓦）和 324 磅-英尺（440 牛米）的扭矩，这些扭矩可从发动机第一次旋转时获得。

电动机和汽油发动机可产生 510 马力（375 千瓦）和 553 磅-英尺（750 牛米）的扭力，与梅赛德斯-奔驰 S580e 的输出功率相同。梅赛德斯表示，迈巴赫 S580e可以在 5.1 秒内达到 62 英里/小时（100 公里/小时），最高时速可达 155 英里/小时（250 公里/小时）。该车在电动模式下的最高时速要低得多，为 87 英里/小时（140 公里/小时）。

迈巴赫标配 11 千瓦充电器，但可选装 60 千瓦直流充电器。60 千瓦的插头可以在大约 30 分钟内为电池充满电。梅赛德斯-迈巴赫没有透露电池的尺寸，但我们知道梅赛德斯-奔驰 S580e 配备了一个 28.0 千瓦时的电池组，是它所取代的插电式混合动力车尺寸的两倍多。迈巴赫基于 WLTP 的续航里程可达 62 英里（100 公里），与奔驰版相同。

迈巴赫谨慎地将许多电动专用功能集成到车辆中。该公司将充电器端口门隐藏在左侧，而前大灯中的蓝色调暗示其电气化状态。在内部，迈巴赫在仪表板上增加了电池充电状态指示器。梅赛德斯-迈巴赫没有详细说明或披露它对插电式车型所做的任何其他重大改变。它将充满奢华和技术，就像迈巴赫系列的其他车型一样。该公司没有宣布何时开始销售或价格，但该信息应该会在它到达展厅之前送达。