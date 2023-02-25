梅赛德斯-奔驰正在加强与 Luminar 的合作伙伴关系，并将在本世纪中期将该公司先进的 Iris LiDAR 应用到大量车辆中。Luminar表示，其下一代 Iris 系统旨在满足梅赛德斯-奔驰“对计划在高速公路上以更高速度运行的新型有条件自动驾驶系统”的要求。新系统还将增强当前的城市环境驾驶员辅助系统。

Luminar 创始人兼首席执行官 Austin Russell 表示：“梅赛德斯的车辆安全和性能标准是业内最高的，他们加倍投资 Luminar 的决定强化了这一承诺。” “我们现在准备在行业中最广泛地部署这项技术。到目前为止，这是一次令人难以置信的冲刺，我们完全致力于与梅赛德斯-奔驰一起实现这一目标。”

虽然合作伙伴关系的财务细节尚未公布，但 Luminar 将其称为“数十亿美元的交易”，并将显著提高有条件自动驾驶系统的技术能力和安全性。

“第一步，我们在顶级车型中引入了 Level 3 系统。接下来，我们希望在我们的产品组合中更广泛地实施先进的自动驾驶功能，”梅赛德斯-奔驰集团公司管理委员会成员兼开发与采购首席技术官 Markus Schäfer 补充道。

虽然目前还不清楚哪些梅赛德斯-奔驰车型将率先安装 Luminar 的 LiDAR，但 Russell 告诉《汽车新闻》，“这可能比目前业内所有其他公司的合同总和还要大。”

包括沃尔沃、Polestar和上汽在内的汽车制造商已经在使用 Luminar 当前版本的 Iris。到 2030 年，每款新的日产车型也将采用来自 Luminar 的 LiDAR 技术。