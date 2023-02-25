总部位于佛蒙特州的航空航天制造商 BETA Technologies 已经完成了其电动垂直起降 (eVTOL) 空中出租车的首次纽约市试飞。该公司的目标是到 2026 年将其空中出租车投入商业使用，合作伙伴品牌 Blade Air Mobility 负责处理乘客预订。

Blade Air Mobility 目前为希望通过避开交通来节省时间的富裕客户提供短途直升机之旅。该公司的目标是在三年内开始在纽约使用 BETA 的 eVTOL 飞机。

BETA Technologies 目前拥有约 300 名员工，自 2017 年成立以来已筹集了超过 8 亿美元。其 ALIA-250 EVA eVTOL 飞机有两种版本，一种用于货运，一种用于乘客。载客版可容纳六人（包括飞行员），耗资约 400 万美元。两种版本都能够以高达 170 mph 的速度行驶。

ALIA-250 EVA 的航程为 250 海里，充电仅需 50 分钟。ALIA-250 EVA 是全电动的，其噪音大约是传统直升机的十分之一。

测试于上周在纽约州怀特普莱恩斯的韦斯特切斯特县机场进行。BETA 已经拥有多个功能齐全的 ALIA-250 EVA 原型，其中几个已经完成了 200 多英里的旅程。