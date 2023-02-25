宾尼法利纳巴蒂斯塔 (Pininfarina Battista) 在首次造访印度时引起轰动，在那里它创造了两项新的世界纪录，并巩固了其作为世界上加速最快的公路合法汽车的地位。

与Autocar India合作，意大利 EV 在 8.55 秒内完成了 ¼ 英里冲刺，在 13.38 秒内完成了 ½ 英里测试，并达到了每小时 358.03 公里（每小时 222.46 英里）的最高时速——最快的量产车，打破了之前由 Autocar India 保持的 332 公里/小时（200 英里/小时）的当地纪录。

这两项新的世界纪录是在印多尔的 Natrax 工厂创造的，Hormazd Sorabjee 驾驶意大利电动超级跑车，而 Renuka Kirpalani 的最高时速达到了 357.1 公里/小时（221.89 英里/小时）。

Pininfarina Battista在极速行驶时使用 Michelin Pilot Sport Cup 2 轮胎，而 1/4 英里和 1/2 英里则使用 Michelin Pilot Sport Cup 2R 橡胶，这两种轮胎都可以在购买 Battista 时订购。

早在 2022 年 11 月，宾尼法利纳的全电动超级 GT 就一举成名，当时这家意大利品牌展示了其惊人的加速和制动数据——0-60 英里/小时（0-96 公里/小时）的冲刺和1.79 秒从 62 英里/小时（100 公里/小时）到制动距离仅需 101.7 英尺（31 米）实现完全停止，使其成为世界上 加速最快的公路合法汽车和制动最快的电动汽车。

Pininfarina Battista 以Rimac Nevera为基础，是有史以来最强大的意大利汽车，四电机电动传动系统产生的扭矩高达 1,417 千瓦（1,900 马力）和 1,725 磅英尺（2,340 牛顿米），配备一个 120 千瓦时的电池组，可提供长达 295 英里（476 公里）的 WLTP 循环范围。

只有 150 部车将在该公司位于意大利坎比亚诺的工作室单独手工制作，每件起价为 234 万美元（按当前汇率计算为 220 万欧元）。

Pininfarina Battista