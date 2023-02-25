宾尼法利纳巴蒂斯塔 (Pininfarina Battista) 在首次造访印度时引起轰动，在那里它创造了两项新的世界纪录，并巩固了其作为世界上加速最快的公路合法汽车的地位。

与Autocar India合作，意大利 EV 在 8.55 秒内完成了 ¼ 英里冲刺，在 13.38 秒内完成了 ½ 英里测试，并达到了每小时 358.03 公里（每小时 222.46 英里）的最高时速——最快的量产车，打破了之前由 Autocar India 保持的 332 公里/小时（200 英里/小时）的当地纪录。

这两项新的世界纪录是在印多尔的 Natrax 工厂创造的，Hormazd Sorabjee 驾驶意大利电动超级跑车，而 Renuka Kirpalani 的最高时速达到了 357.1 公里/小时（221.89 英里/小时）。

Pininfarina Battista在极速行驶时使用 Michelin Pilot Sport Cup 2 轮胎，而 1/4 英里和 1/2 英里则使用 Michelin Pilot Sport Cup 2R 橡胶，这两种轮胎都可以在购买 Battista 时订购。

早在 2022 年 11 月，宾尼法利纳的全电动超级 GT 就一举成名，当时这家意大利品牌展示了其惊人的加速和制动数据——0-60 英里/小时（0-96 公里/小时）的冲刺和1.79 秒从 62 英里/小时（100 公里/小时）到制动距离仅需 101.7 英尺（31 米）实现完全停止，使其成为世界上 加速最快的公路合法汽车和制动最快的电动汽车。

Pininfarina Battista 以Rimac Nevera为基础，是有史以来最强大的意大利汽车，四电机电动传动系统产生的扭矩高达 1,417 千瓦（1,900 马力）和 1,725 磅英尺（2,340 牛顿米），配备一个 120 千瓦时的电池组，可提供长达 295 英里（476 公里）的 WLTP 循环范围。

只有 150 部车将在该公司位于意大利坎比亚诺的工作室单独手工制作，每件起价为 234 万美元（按当前汇率计算为 220 万欧元）。