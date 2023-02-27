华为绿色ICT发展峰会日前在巴塞罗那举行，华为ICT战略与Marketing总裁彭松作了“绿色发展不做选择题”主题演讲。彭松指出新一轮AI大爆发正在发生，AI的繁荣发展给运营商带来新收益，也对ICT基础设施提出了新的需求，同时，更大的带宽、更强的算力也不可避免地带来网络能耗的快速增长。“要绿色还是要发展似乎成为ICT行业的选择难题，但我们认为应当选择‘不做选择’，绿色和发展二者都要，”彭松表示。

彭松认为，当前可以通过在能效、可再生能源利用率、和用户体验三个维度上做到兼顾，逐步实现ICT绿色与发展的兼顾。在此次MWC2023展会上，华为也推出了围绕这些理念的解决方案，为ICT基础网络的绿色发展做出贡献。

能效维度：从只关注提升网络能效，到同时兼顾降低绝对能耗。针对低负载场景，采用多维关断技术，不但可以通过频域、时域，而且可以从通道和功率等各种维度实现智能关断。针对超低负载场景，实现设备“极致休眠”，比如通过采用新材料和新工艺解决了AAU硬件关断时的凝露和低温问题，仅保留电源模块待机，让AAU极低负载时的功耗从300W降低到10W以下。

可再生能源维度：从只关注绿电部署的规模，到兼顾可再生能源的使用效率。在空间上，从一网一策细化到一站一策，提升可再生能源部署的准确性。在时间上，实现从天级到分钟级的智能调度，最大化可再生能源的经济收益和绿色收益。通过感知获取站点的天气、电价、电池状态、业务量等多维度信息，利用智能调度算法，实现整站可再生能源的发电效率最优、综合用电成本最优、和基于负载的电源可用度最优。

在用户体验维度：从只关注于网络节能和KPI保障，到同时兼顾用户体验保障。针对不同的网络场景来编排最优的节能策略：低流量的场景下，保障最基本的网络KPI，实现最大化节能；在高流量场景下，同时保障用户的体验。经验驱动升级为数据驱动，实现分钟级的节能策略生成和毫秒级的优化策略下发。

彭松强调，华为基于上述三个维度的共存理念，持续迭代绿色解决方案，并正式发布华为“Green 1-2-3”解决方案。“1”，意味着一套围绕绿色发展建网的指标体系，“2”指兼顾高能效和超低能耗两个场景，“3”则是从站点、网络和运营建设三层系统化的解决方案。华为愿意与全球运营商一起共同努力，实现绿色与发展的平衡，加快ICT绿色发展进程。