根据IDC发布的预测数据，中国物联网连接规模到2026年将增至约102.5亿个，复合增长率约18%。

以下为详细内容：

《”十四五”国家信息化规划》提出，到2025 年，以5G、物联网、云计算、工业互联网等为代表的数字基础设施能力达到国际先进水平。中国正大力推动物联网与其他新一代信息技术加速集成和融合，物联网连接规模和应用持续增长。IDC预测，2022年达56亿个，到2026年将增至约102.5亿个，复合增长率约18%。

蜂窝物联强劲增长，中国物联网产业持续加快创新提升

从连接技术来看，得益于中国5G、光纤宽带等网络基础设施的大力发展，以蜂窝网络连接增长强劲，带动固移融合、宽窄结合的物联接入能力迅速提高。中国蜂窝网络连接数增速最快，在中国政府和运营商的积极推广建设之下已实现”物超人”，2022年底实现18.45亿个，在公用事业、智能制造、车联网、智能家居等领域广泛应用，预计将以21%的增速到2026年实现36.3亿个。低功耗连接商用进程不断加速，2021年连接数近6亿个，预计到2026年将达14.9亿个。固网及WiFi在家居、工厂等局域稳定环境将持续发挥主要连接能力，在总连接量中占比过半，预计到2026年增至51.1亿个。

物联网产业还涉及芯片、终端、平台、安全等多领域，中国政府及企业都在加快布局相关产品创新研发，技术产品的规模化应用进一步提升产品性能并降低成本。以平台为例，IDC于2022年开展了物联网（水平）的厂商评估，相关产品发展走深向实，在服务更多元用户群体的同时，更多地关注数据分析、云边协同、安全防护等能力。

同时，物联网正在加速与云计算、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术融合应用，为科技赋能经济社会发展带来更广阔的的发展空间。

多样化行业智能应用需求促进万物互联

消费者行业是最大的物联网连接组成，智能家居、可穿戴依然是重要增长点，连接数量到2026年将近59.8亿个。

公共设施行业物联网连接数在2022 年约14.4亿个，预计到2026年将达22亿个。未来五年，部署重点将从一二线城市有序拓展至三四线城市及县城农村的改造。

各级政府将物联网纳入城市基础设施进行统一规划建设，连接重点在安防监控，道路、桥梁、隧道、照明、V2X等，2021年连接数超1.3亿个，并以31.6%的高速增长至2026 年近5.3 亿个。

制造业物联连接数到2026年将超3亿个。众多中小型企业正在加快规划部署物联网，将带来更多的制造业物联网连接量，主要以实现智能制造、产品质量检测以及生产设备监测等为重点内容。

此外，受远程医疗和人口老龄化的影响，医疗健康行业将以27%的增速快速部署医疗物联，推广个人健康实时监测与评估设备。随着校园物联网及全民数字技能教育的加大投入，教育行业的教育设施、设备也将得到广泛应用，教育物联连接数将实现22%的增速。