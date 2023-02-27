动点出海获悉，印尼农业科技初创公司Semaai已于近日表示获得了一笔165万美元规模的过桥融资。

据了解，这笔融资由Accion Venture Lab和XA Network联合领投，Semaai的Pre-seed轮融资投资者Beenext和Surge也参与了本次融资。目前，Semaai的融资总额已经达到了295万美元。

Semaai成立于2021年，最初主要提供农业投入解决方案（比如种植相关的种子和农药），而后逐渐扩展到了农田（比如种植咨询和农业科技）和农业产出（比如作物的销售）相关领域。同时，据介绍，Semaai旗下也拥有一款用于交易上述农业服务的应用程序（仅限安卓平台），并且公司也会向一些B2B企业和连锁超市供应农作物产品。

根据Semaai提供的数据，公司目前在印尼的近3000个村庄开展业务（通过与农业零售商——在当地被称为toko tanis和中小微企业合作以获取农作物产品）此外，Semaai也表示，2022年期间，公司的月交易量增长了37倍，收入增长了20倍。

针对这笔资金的用途，Semaai在接受外媒采访时表示，将会利用这笔资金扩大其农业产出业务的规模。不过，该公司也透露，目前并没有对外扩张的计划。