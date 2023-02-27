2月27日，嘉晨西海（Immorna）宣布完成近亿美元A+和A++轮融资，投资机构包括国调创新基金、越秀产业基金、高瓴创投、贞吉资本、建发新兴投资、泰珑资本、泰煜资本及部分医疗产业战略及财务投资机构，老股东凯风创投、华创资本、浙商创投持续追加投资。本轮融资将主要用于支撑多个临床试验推进及临床前管线开发。

嘉晨西海拥有多个RNA技术平台和自有递送系统并应用于临床阶段，能够实现新药治疗和疫苗CMC全流程工艺In-House开发生产。

RNA技术平台方面，该公司已有成熟的非复制mRNA及自复制srRNA双技术平台，配合不同管线需求，设计有多种RNA组件，可实现不同组件间模块化拼接组合。其通过自复制srRNA骨架设计实现了对蛋白表达量、表达时间及免疫原性的三重可量化调控。目前，公司两套技术平台均有产品进入临床阶段。公司同时储备环状RNA技术，积极拓展下一代技术平台。

递送系统方面，嘉晨西海拥有多种递送系统，包括多种自有专利脂质纳米颗粒载体、聚合物载体以及全球首创的非传统冻干形式热稳定递送系统（RTU）等，可实现产品在2-8℃条件下长期稳定保存、多途径给药、重复注射及肝外多脏器靶向递送。

嘉晨西海拥有RNA工业化生产的核心——CMC工艺开发。依托创始人及团队多年在生产工艺开发方面的丰富积累，目前公司已完成mRNA/srRNA全流程生产工艺的开发、优化及固化，严格把控产品制造过程，掌握行业核心“Know-How”，已展示出平台优势进入快速临床POC阶段。

嘉晨西海联合创始人兼CTO郭志军博士表示：“嘉晨西海已实现从序列设计-上游质粒合成-IVT-RNA原液纯化-包裹到产品灌装全流程“in-house”规模化生产、过程控制及严格的质检放行。公司原材料及设备均已完成国产化替代，未来将实现中国生产供应全球，不仅满足公司自研管线产品供应，也实现了与国内外公司及高校合作。”

公司现有管线覆盖肿瘤、传染病、罕见病和医学美容等多个领域，在肿瘤治疗和传染病疫苗方向，一年内已在中美两国展开两个领域三个适应症上的四个注册临床试验：

（1）全球首款基于自复制srRNA的细胞因子实体瘤治疗产品JCXH-211，已获准在中美两国开展I期临床试验。自复制srRNA引发的强烈的抗病毒免疫反应以及IL-12激活的强效抗肿瘤免疫活性具有叠加效果。JCXH-211在临床前多种动物模型中，展现出对肿瘤的杀伤效果，防止肿瘤转移复发，并有效控制IL-12的系统毒性，有望在各式技术路径的IL-12产品中脱颖而出。

（2）广谱新冠疫苗JCXH-221，已获批在美国开展I/II期临床试验。该疫苗采用的多聚体抗原结构在不破坏所有抗原表位完整性的情况下进一步提升单个抗原的免疫原性，取得1+1远大于2的效果，实现单价疫苗（单条mRNA链）广谱保护。多聚抗原的设计理念颠覆了传统疫苗设计思路，未来可推广至其他多价传染病疫苗设计。

（3）带状疱疹疫苗JCXH-105，已获批在美国开展I期临床试验。该疫苗采用可调控的自复制srRNA骨架，能更有效地激活细胞免疫，同时显著降低疫苗的接种剂量，更有效地控制不良反应，是现有带状疱疹疫苗SHINGRIX的有力竞争者。利用新一代技术的JCXH-105与国际mRNA巨头Moderna及Pfizer/BioNTech的传统非复制mRNA产品同期进入临床阶段，实现了对国际领先企业的“跨越式赶超”。

公司另有数个重磅管线有望在2023年内进入临床试验阶段。

嘉晨西海联合创始人兼CEO王子豪博士表示：“公司立项从国际视角出发，注重创新，充分发挥RNA技术平台差异化优势，解决未满足的临床需求。我们在不到10个月的时间内连续获得三个FDA IND批件及一个NMPA IND批件，标志着公司已正式进入成长爆发期。未来嘉晨西海将坚持创新，坚持走国际化道路，打造世界一流的RNA平台技术企业。”