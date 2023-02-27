曾经的智能手机巨头诺基亚换了 logo。在 MWC 开跑前，该公司公布了新的品牌标识。之前的标志性字体和那经典的“耶鲁蓝（Yale blue）”已经成为过去。诺基亚表示，新 logo 采用了更现代和数字化的设计。

诺基亚在一篇博文中表示：“我们正更新战略，作为关键推动者，我们也在更新品牌以反映如今的新身份：一家企业对技术创新的领导者，引领网络与云相遇的未来。”

公司首席执行官 Pekka Lundmark 说：“在大多数人的印象中，我们仍然是一个成功的手机品牌，但这不是诺基亚，我们想推出一个专注于网络和工业数字化的新品牌，这与从前专注于传统手机的诺基亚完全不同。”