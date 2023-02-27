曾经的智能手机巨头诺基亚换了 logo。在 MWC 开跑前，该公司公布了新的品牌标识。之前的标志性字体和那经典的“耶鲁蓝（Yale blue）”已经成为过去。诺基亚表示，新 logo 采用了更现代和数字化的设计。 诺基亚在一篇博文中表示：“我们正更新战略，作为关键推动者，我们也在更新品牌以反映如今的新身份：一家企业对技术创新的领导者，引领网络与云相遇的未来。” 公司首席执行官 Pekka Lundmark 说：“在大多数人的印象中，我们仍然是一个成功的手机品牌，但这不是诺基亚，我们想推出一个专注于网络和工业数字化的新品牌，这与从前专注于传统手机的诺基亚完全不同。” logo 诺基亚 你可能会喜欢 2023 年全球手游市场展望：2022 年全球手游收入首次回落至 788 亿美元，仍高于疫情前水平2023/02/27 15:11 AutoX安途All in L4 无人驾驶领域2023/02/27 14:46 IDC：2026 年，供需联动将推动中国物联网连接规模超百亿2023/02/27 14:38 嘉晨西海完成两轮近亿美元融资，加速推进多款产品全球临床开发及商业化2023/02/27 11:20