2023年2月，仁景生物完成了近亿元Pre-A+轮融资，本轮融资由医药行业投资人德传医疗基金董事长姜广策博士领投，多方制药相关产业资本参与，包括上市企业楚天科技的控股股东—楚天投资集团、颢平咨询等。老股东险峰旗云和长安私人资本持续支持。歌路资本担任长期财务顾问。

仁景生物2021年成立于苏州生物医药产业园BioBAY，致力于开发基于mRNA技术的创新药物，以满足中国和全球重大未满足临床需求。仁景生物具备mRNA药物全链条自主研发及临床生产能力，同时拥有线状mRNA、环状mRNA、新型LNP靶向递送三大技术平台。在此基础上，其自主开发的AI算法以及高通量筛选平台，确保在靶点发现、药物设计、递送开发的高效推进。

仁景生物在苏州BioBAY拥有mRNA创新和研发中心及中试洁净厂房，为公司技术平台建设及产品管线提供基础设施。该中心支持每年至少3条管线同步推进至IND申报。

仁景生物表示，现阶段公司专注于研发肿瘤治疗性疫苗、肿瘤免疫治疗药物及蛋白替代产品，本轮融资将重点用于公司2023年多项IND全球申报及后续临床研究。公司将继续秉承创新、开放的企业文化，寻求在技术平台、新型递送、和管线产品多方位的合作，共同推动mRNA在制药新兴领域的发展。