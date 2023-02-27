根据Sensor Tower发布的报告，全球手游内购收入在经历了长期的高速增长后，2022年首次出现9%的下滑至788亿美元，仍显著高于疫情前水平。

以下为详细内容：

全球手游内购收入首次下滑但仍高于疫情前水平

2018年至2021年，全球手游内购收入不断增长。随着疫情对全球移动市场影响的减退，2022年全球手游收入首次回落至788亿美元，同比下降近9%，但仍比2019年收入高出25%。预计2023年全球手游收入重回上升通道，2027年预测收入将突破920亿美元。

就下载量而言，2022年全球手游下载量接近2021年水平，为554亿次，但仍比2019年下载量高出31%。预计2023年全球手游下载量重回上升趋势，2027年全球手游预测下载量将突破760亿次。

全球体育手游下载量攀升、动作手游收入逆势增长

在2022年世界杯的带动下，以《FIFA Soccer》和《FIFA足球世界》为代表的体育手游下载量增长14%，至22亿次。2022年超休闲、益智解谜、街机等休闲手游下载量保持上年水平，预计2023年休闲手游下载量将延续以往的增长态势。

2022年，RPG、策略、动作和射击等中重度手游内购收入首次出现11%的下滑至463亿美元，2023年中重度手游预测收入将有所回升。以《Survivor!.io》为代表的动作手游，2022年全球收入逆势增长9%至45亿美元。

全球RPG手游收入首次下滑至2019年水平

2022年，全球RPG手游内购收入首次出现15%的下滑至接近2019年水平，预计2023年RPG手游收入下降趋势有所放缓。就下载量而言，2022年全球RPG手游下载量为14亿次，与2021年基本持平。

不同市场对不同子类别的RPG手游有不同的偏好。在中国和韩国市场，MMORPG手游内购收入占据领先优势。而在美国和日本市场，组队RPG手游用户支出最高。

中国策略手游在全球热门海外市场收入表现突出

2022年，全球策略手游内购收入首次出现6%的下滑至167亿美元，但仍高于疫情前水平。预计2023年策略手游收入有所反弹。2022年全球策略手游下载量与2021年持平，预测2023年下载量保持稳定。

来自中国的策略手游，在美国、日本和韩国等热门海外市场均有突出的收入表现。其中《万国觉醒》、《口袋奇兵》、《Age of Origins》、《守望黎明》、《王国纪元》等多款4X策略手游入围2022年美国策略手游畅销榜前10。

合成手游收入依旧增长

2022年合成手游收入增长近25%，收入份额从2021年的5%增长至7%。以《Candy Crush Saga》为代表的经典三消手游，贡献了近60%的益智解谜手游全球总收入。益智解谜手游中，下载量最大的子品类是其他解谜手游。

得益于旗下泡泡射击手游《Bubble Shooter – Pop Bubbles》下载量的大幅上涨，发行商Ivy Mobile在竞争激烈的益智解谜赛道脱颖而出，首次入围2022年全球益智解谜手游发行商下载榜第9名。