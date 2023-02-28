

梅赛德斯-奔驰集团已经走过百年的历史，旗下包括卡车、商用车、半挂车、巴士、面包车等品类，但我们消费者最熟悉的就是简称奔驰的轿车系列。在新能源车获得聚光灯的环境下，奔驰似乎变成了老派不时髦的代言人，但现实情况与此相反，它在暗自蓄力。 车机正在经历一场革命，智能化的浪潮正在不断冲刷这个超过百年的行业。而做为老牌车企奔驰，自然不肯在这股浪潮中跌落。奔驰异常超前地走在了冲浪的前头，这次是直接整合了最前卫的一些应用，并且对整个车机系统的体验做了大幅度的升级。通常，这么新潮的软件互动，我们一般只会在造车新势力的智能化系统上看到，而奔驰做到了，算是老树开出了新花，也意味着其一直是汽车市场中最不可忽视的创新力量。

奔驰推出了 2024 E 级轿车的全新内舱设计，虽然其在总体曲线布局设计上与现有的奔驰车并没有太大的不同，但新的 E 级轿车充满了有趣和先进的功能，这些新的软件车机功能将影响其他车型——比如自拍相机和用于 TikTok 和 Zoom 的内置应用程序。

2024 E 级的主要升级之一是超级屏幕，它将大型标准中央触摸屏与乘客面前的第二个显示屏结合在一起。（与 EQS 的Hyperscreen不同，数字仪表组仍然是一个独立的显示屏。）它看起来很漂亮，屏幕顶部有弯曲的细长通风口，中央显示屏下方有一排触摸电容式按钮。

梅赛德斯-奔驰的 S 级和 EQS 等高端车型通常展示该品牌最前沿的技术。但作为该品牌最畅销的车型阵容，相对不起眼​​的 E 级可以说更为重要，下一代车型将于今年晚些时候问世。

内舱的其余部分与我们在其他新款梅赛德斯车型上看到的大致相似，有一个大的中控台、门板上的浮动扶手和大量的环境照明，包括一个环绕整个仪表板的长条。有新的皮革颜色和木质装饰选项，例如带有背光梅赛德斯星形图案的开孔木材，甚至基本型号也具有更高质量的表面。

为 Superscreen 及其 MBUX 信息娱乐系统提供算力的是具有单个处理器的芯片组，而之前的型号使用多个处理器来实现不同的功能。梅赛德斯表示，其新的以软件为中心的架构允许更快的数据流和更好用的更新。可用的 Entertainment Plus 套餐增加了 5G 连接和其他连接服务。图标和菜单设计经过简化，看起来更像智能手机的磁贴，用户可以自定义更多显示屏功能。

2024 E-Class 将标配 17 扬声器 Burmester 4D 环绕声系统，前排座椅带有声音适配器，除了通过 Apple Music 支持 Spatial Audio 外，它还采用了杜比全景声 (Dolby Atmos) 技术。可选的主动环境照明的声音可视化功能进一步增强了声音体验，该功能由梅赛德斯内部开发。内部灯条会随着您正在聆听的任何音乐的节拍而脉动和变化，软件会毫无延迟地分析低音、中音和高音。

乘客屏幕上提供流媒体视频内容，并且根据法规，当奔驰的 Level 3 Drive Pilot 系统被激活时，未来可能会允许在中央屏幕上播放。新款 E 级轿车推出时将提供第三方应用程序，这些应用程序不需要通过 Apple CarPlay 或 Android Auto 进行智能手机镜像。根据汽车的设计，自拍和摄像机安装在仪表显示屏或仪表板顶部，E 级将提供 Zoom 和 Webex by Cisco 视频会议、Vivaldi 网络浏览器，甚至 TikTok。发布时 E-Class 技术套件的一部分是 Zync 门户，其中包括 30 多种不同的流媒体服务，包括直播体育、新闻、游戏和其他内容。

触摸屏在新车中越来越受欢迎，事实证明它们比传统按钮更容易让人分心。瑞典最近的一项研究发现，现代汽车的驾驶员执行常规任务的时间是 17 年历史的沃尔沃汽车的四倍。 梅赛德斯已经安装了多项保护措施，以确保 E 级车司机不会被乘客的屏幕分散注意力。屏幕的触摸功能只有在乘客座椅上的传感器检测到乘客时才会激活；否则，它充当屏幕保护程序。双光控制技术充当“视觉屏障”，使驾驶员看不到乘客屏幕，具体取决于显示的内容类型。自拍相机会跟踪驾驶员的眼球运动，并考虑驾驶员看向乘客屏幕的频率和时长。汽车还可以自动调暗乘客屏幕，以减少驾驶员的注意力，同时乘客仍能看到。

升级后的 AI 助手也有助于减少巨大屏幕和复杂功能造成的干扰。MBUX 软件不再需要您在发出任何语音命令之前说“Hey Mercedes”——取而代之的是一个新的“Just Talk”功能，它在显示屏上以红色麦克风符号表示，使驾驶员可以更轻松地发出导航等命令和气候控制语音。现在可以通过说“and”将多个命令链接在一起。车主可以为汽车创建新的场景程序，例如在车内温度低于 50 度时打开座椅加热并将环境照明颜色更改为橙​​色，或者在您每天同一时间上班时自动降下驾驶员车窗。

E级也会有很多设定模板，比如“约会之夜”播放浪漫音乐，把灯光变成粉色，未来E级还可以自动生成自己的套路随着汽车学习您的习惯，使用 AI 执行经常使用的任务。

新款 E 级轿车将成为奔驰最后一款汽油动力汽车，因为该品牌将在 2030 年之前成为纯电动汽车。它将搭载 C 级和 S 级使用的平台的改进版本，配备一系列混合动力四缸和六缸发动机，并可能推出全电动车型。外观造型将不断演变，虽然旅行车将继续存在，但 E 级轿跑车和敞篷车将被淘汰，取而代之的是一种新的双门车型，可能称为 CLE。预计 2024 E-Class 将在短短几个月内全面亮相。

另外，奔驰宣布将成为地球上第一家基于谷歌平台构建自己的导航体验的汽车制造商。新功能将考虑车内数据，利用汽车制造商最新的操作系统，这只是长期合作的开始。“ Google多年来一直是地图和导航领域的领导者。通过我们的战略合作伙伴关系，我们很高兴能够创造独特的服务并提升我们客户的便利水平，”奔驰首席执行官 Ola Källenius 说。“它将深度集成到我们标志性的梅赛德斯-奔驰用户界面中，并与充电状态等相关车辆功能完全连接。”

从今天开始，这将意味着奔驰车主可以访问 Place Details，这是一种谷歌工具，可为用户提供有关全球 2 亿多家企业的详细信息。这包括营业时间、照片、评级、评论等。从长远来看，奔驰将获得谷歌的地理空间产品，包括实时和预测交通信息、自动改道等。这些功能以及 YouTube 将嵌入奔驰操作系统，使其更易于使用，并针对汽车制造商的高分辨率信息娱乐屏幕进行优化。

奔驰还表示，它计划使用这些功能来改进其高级驾驶员辅助系统(ADAS)。谷歌地图数据将用于让车辆在到达十字路口、环形交叉路口或道路弯道之前调整速度。此外，奔驰还计划使用谷歌云的人工智能和机器学习功能来更快地开发新车型。该公司的快速数据处理也将用于分析车队数据，其开放的基础设施将帮助梅赛德斯创建云数据管理。

“我们与梅赛德斯-奔驰的合作带来了来自谷歌地图平台、云和 YouTube 的先进技术，以帮助为司机创造新的体验，”谷歌和 Alphabet 的首席执行官桑达尔皮查伊说。“除了让梅赛德斯-奔驰能够设计定制的导航界面外，我们还将提供我们的人工智能和数据功能，以加速他们的可持续发展努力，推进自动驾驶，并创造更好的客户体验。”

总结：奔驰为智能化之路提前做了铺垫，这次的革新可以说是相当超前的。这样的变化对于行业内其它对手来说也是提醒，老的王者终将再度捍卫市场地位，但凡面对不当，就有可能被奔驰斩落马下。我们也很高兴看到奔驰的变化和推进，也只有这样，全行业的智能化之路才会更加精彩，同时未来的交通行业也将迎来更加多元的应用，带来更多的创新机遇，我们拭目以待。