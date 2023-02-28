2月28日，典晶生物医药科技（苏州）有限公司（典晶生物）宣布完成超过4000万美元B轮融资，用于推进生物合成角膜及多个眼科创新药物的临床研究。此轮融资由千骥资本领投，越秀产业基金、本草资本和元禾控股跟投，现有股东继续加持。舟渡资本在本次交易中担任典晶生物的独家财务顾问。

典晶生物成立于2020年初，是一家临床阶段的生物技术公司，公司总部和研发中心位于苏州工业园区生物医药产业园，在美国旧金山湾区设有国际临床和注册中心。

典晶生物的一个聚焦方向是全球领先的重组人胶原蛋白技术。公司通过合成生物学技术表达具有三股螺旋结构的全长III型人胶原蛋白，并掌握了规模化生产工艺。以此为材料制成的生物合成角膜可以治疗与角膜盲相关的视力缺陷，解决捐献角膜严重不足的问题，目前已启动了全球第一个生物合成角膜三类医疗器械注册临床试验。除生物合成角膜外，具有三股螺旋结构的重组III型人胶原蛋白还在其它组织再生医学领域有着广泛的应用前景。

典晶生物于2020年底完成5000万美元的A轮融资，由礼来亚洲基金，高瓴创投和泉创资本共同领投。

千骥资本董事总经理张春燕表示：“典晶团队凭借在眼科创新疗法的深厚积累和经验，在短短两年多的时间内，建立了两大技术平台——全长人胶原蛋白生物合成平台及多靶点双抗研发平台，并将相关管线推进至临床阶段，我们非常看好团队的研发及执行能力。希望本轮投资能协助公司更快地推动产品的研发，为患者带来更优的解决方案。”