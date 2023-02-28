据外媒援引知情人士消息表示，在与相关部门进行了多年谈判并完成了风险评估后，美国视频流媒体巨头Netflix正准备在越南开设办事处。

目前，Netflix拒绝对此传言的具体规划置评。但消息人士表示，该办事处最早有望在今年年内开张。不过，消息人士也强调，距正式开张也将会需要一段更长时间的监管流程。

作为背景，据悉，如果Netflix的越南办事处得以成功开设，这将使得Netflix成为首个在越南直接开展业务的美国科技巨头。外媒称，尽管外界对越南严格的互联网规则抱有戒心，但越来越多的人认为这里利润丰厚，不容忽视。

另一方面，有消息指出，多年来，越南当局一直要求包括Netflix在内的在当地没有办事处的科技巨头纳税。作为体现，去年期间，谷歌、Meta、Netflix、TikTok四家企业在越南被征收了7800万美元的税款。

值得一提的是，今年1月起，越南生效了一项新法令规定，要求视频点播服务提供商（比如本次Netflix或者Apple TV）必须获得越南当局的许可才能在该国展开业务，而这一要求也需要这些服务提供商在当地设有办事处。

此外，不久前，为了促进订阅增长，Netflix也下调了平台在一些市场地区的订阅价格，而这包括也越南和其他几个东南亚国家。