OPPO携多项最新创新技术成果亮相MWC 2023。除了以OPPO Find N2 系列为代表的旗舰系列产品，OPPO还展出了零功耗标签、首款路由器产品OPPO Wi-Fi 6 路由器 AX5400、OPPO 45W液冷散热器等创新产品和技术。据悉，马里亚纳 MariSilicon Y旗舰蓝牙音频SoC、OHealth H1家庭健康监测仪、智能眼镜Air Glass 2等业界领先的创新技术和产品也在展会亮相。

除OPPO Find N2 Flip以外，参展观众也可在OPPO展台体验OPPO Find N2等创新旗舰手机产品，及OPPO Enco X2、OPPO Watch 3 Pro、OPPO Pad、OPPO 45W 液冷散热器等IoT产品。

本次大会上，OPPO展示了首款Wi-Fi路由器产品，进一步拓展了通信技术产品品类。OPPO Wi-Fi 6 路由器AX5400采用Qualcomm® 216沉浸式家庭联网平台，支持Wi-Fi 6 AX5400标准及2.4GHz、5GHz双频段。高增益天线与OPPO自研的抗干扰算法、网络定向加速技术相结合。

此外，OPPO也展示首款自研旗舰蓝牙音频SoC马里亚纳MariSilicon Y、重38g的超轻双目智能眼镜OPPO Air Glass 2、首款家庭智能健康监测仪概念产品OHealth H1，及OPPO首颗全链路电源管理芯片OPPO SUPERVOOC S等创新技术成果。