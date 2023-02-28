高通技术公司在世界移动通信大会上分享了与运营商围绕XR赋能和扩展XR应用方面的广泛合作。运营商正在利用跨设备、开放式的生态系统Snapdragon Spaces XR开发者平台作为基础，面向XR进行多样化的投资。全球运营商正在助力定义Snapdragon Spaces的终端需求和兼容性，将为客户提供更多选择，包括通过无线方式连接智能手机和眼镜，在运营商网络中实现技术支持，以及推出区域性开发者计划，开拓创新的头戴式AR体验。

多家OEM厂商推出了搭载骁龙技术和开发者平台的全新终端，扩展当前的XR硬件产品。小米发布了搭载骁龙XR2平台的全新小米无线AR眼镜探索版，OPPO也确认将推出一款获得Snapdragon Spaces Ready认证的全新MR终端，同时一加11 5G成为首款获得Snapdragon Spaces Ready认证的第二代骁龙8智能手机，将赋能开发者实现头戴式AR创意。

中国移动通信集团终端有限公司技术部总经理崔芳表示：“中国移动通过一系列元宇宙创新全面布局了元宇宙及XR赛道。我们践行‘文化’与‘技术’硬软实力并行的发展策略。我们与高通技术公司在XR领域一直保持密切合作，积极推动产业发展，合力解决产业问题。未来，我们期待继续携手，在包括Snapdragon Spaces在内的开发者生态建设上一起努力，促进产业的生态繁荣发展。”

德国电信集团合作与终端高级副总裁Sean Seaton表示：“两年前，高通技术公司和德国电信携手T-Mobile美国，面向Snapdragon Spaces展开合作。我们设立于柏林的技术孵化器hubraum运行了一个加速器项目，证明Snapdragon Spaces与全球开发者和创作者息息相关，决赛团队的成果令人惊叹！创新的XR用例需要我们出色的5G网络来打造更好的用户体验。我们很高兴进入下一阶段，利用我们在娱乐领域的独特资产以及企业级解决方案，让客户受益。”

KDDI公司XR开发部总经理Katsuhiro Kozuki表示：“作为电信运营商，我们对XR的应用抱有很高期望，因为它将带来全新的客户体验，并能增加数据量，推动司主营业务发展。然而，如果每款终端的开发环境不同，服务将无法扩展。我们深知Snapdragon Spaces平台能够解决这一问题，并将促进XR的实际商用，我们对此十分支持。KDDI也正在迁移自有导引服务‘au Visual Guide（注：au是KDDI的移动品牌名称）’，以便在Snapdragon Spaces赋能的终端上运行。我们还将与计划在未来推出AR眼镜的制造商分享通用平台的重要性，并建议采用Snapdragon Spaces。”

NTT QONOQ公司执行副总裁Mikio Iwamura博士表示：“NTT QONOQ于2022年10月成立，旨在推动XR业务拓展。XR设备将作为公司价值主张的基础，我们很高兴能够在这一新领域与高通技术公司和Snapdragon Spaces合作。”

T-Mobile先进与新兴技术执行副总裁John Saw表示：“XR与5G相结合将面向消费和企业相关市场开启全新的大规模创新应用浪潮。作为Snapdragon Spaces北美地区的主要5G发布合作伙伴，我们很荣幸与高通技术公司和其它相关方合作，基于我们行业领先的5G网络加速XR发展。”

西班牙电信集团终端部与消费者物联网业务副总裁Daniel Hernandez表示：“去年九月，我们宣布与高通技术公司开展为期多年的XR合作，并已基于Snapdragon Spaces建立起强大协作关系。Snapdragon Spaces得到业界广泛采用，对于打造开放、可互操作的生态系统至关重要。基于我们的开放创新计划、42学院和XR体验中心，我们已经在合作期间取得了重大进展。以该战略合作计划为基础，我们期待在未来几年共同加速XR生态系统发展，利用我们的5G和云计算基础设施，为消费者和B2B客户带来最佳XR硬件和服务。”

沃达丰德国公司首席信息官兼IT总监Ulrich Irnich表示：“Snapdragon Spaces赋能沃达丰在为客户提供真实世界头戴式XR解决方案方面取得了快速进展。我们的GigaAR Stage正是一个绝佳例证，我们将继续携手高通技术公司，突破XR边界。”