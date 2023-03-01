近日，Polypore International, LP（Polypore）旗下子公司Celgard, LLC（Celgard）宣布与锂离子电池技术公司C4V签订战略联盟协议，以推进下一代高性能高压电池的开发。

Celgard和C4V将合作开发锂离子电池市场的隔膜解决方案，优化用于C4V的高压生物矿化锂混合金属磷酸盐（BM-LMP）电池阴极材料。这项合作是C4V“供应链合作伙伴（Supply Chain Partner）”计划的一部分，该计划以电池行业的关键需求为目标，并将解决方案推向市场。根据该联盟开发的Celgard隔膜预计将进入C4V的所有成员千兆级工厂。Celgard的创新隔膜将满足一个电池生产基地的需求，计划于2030年生产超过150吉瓦时的电池。这些电池生产设施分别位于美国、印度和澳大利亚，其他地方也正在开发更多设施。Celgard已是C4V供应链合作伙伴计划的认证成员，拥有当前一代Celgard隔膜。

Celgard锂离子电动汽车（EDV）和储能系统（ESS）业务副总裁Stefan Reinartz表示：“我们很高兴能与技术领先企业C4V合作，推进Celgard®干法电池隔膜，并与他们一起为BM-LMP电池开发创新解决方案。C4V已证明其快速实现高精度电池制造的能力。 我们的联盟将为创新铺平道路，为有迫切需求的人群带来经济实惠的高能量输出电池。”

Polypore的母公司旭化成还可能为C4V的电池制造特许经营权提供支持，利用相同的技术和供应商，为原始设备制造商确保强大的电池和电池组货源，减少环境或区域干扰造成的影响。旭化成认为有机会利用其多元化的国际制造基地，支持全球BM-LMP供应链对塑料和热阻材料的需求。

源自最初的C4V电池制造特许经营的BM-LMP电池生产于2022年8月开始。预计到2030年，三个现有特许经营权将进一步扩展到总共10个千兆级工厂。BM-LMP高压电池可在不使用钴或镍的情况下实现较长的循环寿命和快速充电，从而可降低这些元件的热失控和原材料供应不确定性所构成的风险。