广汽本田型格HATCHBACK与东风本田旗下思域HATCHBACK为姊妹车型，二者同样以运动时尚的调性来吸引年轻群体的关注。车身尺寸方面，新车长宽高分别为4563/1802/1415mm，轴距为2735mm。内饰方面，型格HATCHBACK车型同样采用了家族式的设计，实用兼耐看。蜂窝状空调出风口、10.2英寸的全液晶仪表盘以及9英寸的中控屏的组合。

动力方面，型格HATCHBACK提供了两种选择，分别为搭载1.5T发动机的燃油版和搭载2.0L发动机的e：HEV混动版。搭载了本田第四代i-MMD混动系统的e：HEV车型，最大功率为203马力，最大扭矩315牛·米。

得益于五门轿跑车身+本田MM理念，型格HATCHBACK拥有灵活多变的魔术空间，宽敞又通透，乘坐感受与三厢版别无二致。后排魔术座椅支持4/6分割，可以整排放倒，享受不设限的自驾生活。掀背造型的尾厢容量大至440L，开口超低超宽，方便不同人群轻松取放物品，实用且便捷。

安全方面，型格HATCHBACK与三厢版同样基于HondaArchitecture新架构打造，运用了大量抗拉强度达1500MPa的热成型钢材，打造了坚若磐石的乘员舱。在2022年C-IASI中保研碰撞测试中，型格三厢版在核心三项全部获评最高等级优秀(G)评价，全维安全实至名归。型格HATCHBACK搭载Honda SENSING安全超感系统，全系标配10个安全气囊，以全维守护的安全感，让新手党也能放心驰骋。

装备丰富的型格HATCHBACK搭载年轻人钟爱的诸多智能装备，12扬声器BOSE音响、卡片式钥匙、手机无线充电、Smart Entry 智能无匙进入系统等配置，将格调氛围一步拉满。Honda CONNECT 3.0智导互联系统提供语音助手、远程控制、车家互联、OTA在线升级等众多功能，让年轻人享受便捷智能科技。