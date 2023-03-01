旗下零跑C11增程、零跑C11EV、零跑T03、零跑C01多款新车推新上市。零跑C11增程的价格带给了消费者诸多惊喜，作为零跑的首款增程产品，新车的出现也意味着零跑品牌正式开启纯电+增程的双动力布局。C11增程主打“5+2”理念，即纯电续航285km（CLTC工况）可满足绝大多数用户工作日5天的正常通勤，加上增程续航1024km（CLTC工况），一则彻底解决了纯电焦虑，二则续航表现甚至超过绝大多数燃油车型，可油可电的全能表现让C11增程可适配更多用户。

据介绍，新车可手动设定工况模式，即纯电优先、极限纯电和燃油优先，同时可加注92号汽油。电池方面，新车根据配置不同，搭载43.74kWh电池和30.1kWh电池，前者快充约30min，慢充约3.8h，CLTC工况纯电续航285km，而后者则是CLTC工况下纯电续航180km。同时，新车在电池方面具有业内首创的车端云端全时主动守护AI BMS，这是一个全时AI大数据智能电池管理系统，简单理解就是这是一个来自官方的全时安全保障，还可以OTA。

基于这个保障，电池方面同时带有热失控BMS唤醒整车技术，即，如果该系统监测到了热失控，系统会立刻唤醒车辆——预警——强制开启液冷系统，迅速去降温，保障安全。智能座舱方面，零跑C11增程采用最新Leapmotor OS 3.0智能座舱，使用第三代高通骁龙SA8155P车规级芯片，并搭载科大讯飞3.5代语音交互系统，三块屏幕分别是10.25、12.8和10.25英寸。