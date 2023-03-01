日产现在使用两辆重型 8 级电动卡车将新车从洛杉矶港运送到洛杉矶地区的经销商。电动卡车来自 Nikola 和 Kenworth。该计划是与物流合作伙伴 Avant-Garde Auto Logistics 合作进行的。除了新的卡车车队外，日产还通过与当前的物流合作伙伴 Wallenius Wilhelmsen 合作安装充电解决方案，以支持从洛杉矶港运营的卡车，从而确保拥有适当的基础设施。然而，这并不是测试的结束，因为日产写道，它将在初始试验期间使用四辆电动卡车。一旦“概念验证项目”完成，日产计划在洛杉矶地区部署更多卡车。

日产北美供应链管理副总裁克里斯·斯泰尔斯 (Chris Styles) 表示：“探索使用 BEV 卡车交付新车是我们在整个业务中实现碳中和的重要里程碑。” “作为这项技术的早期采用者，我们展示了我们的创新精神，并为实现零尾气排放运输的长期目标做好了准备。”

新的交通措施是日产到 2050 年实现碳中和以及在美国市场推出多款电动汽车计划的一部分。日产还进一步宣布计划到 2030 年推出19 款新电动汽车。然而，就在几周前，日产宣布，由于电池成本高，其在美国的电池电动车 Ariya 供应有限。据内部人士透露，2022 财年只有 6,000 款车型分配给美国市场。不过，鉴于日产已在田纳西州的工厂投资电驱动生产，美国纯电动汽车的供应量应该会缓慢增加向上。这也将帮助公司符合新的条件通货膨胀减少法案，该法案要求大部分生产位于美国，以便有资格获得补贴。