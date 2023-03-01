近日，国内噬菌体耐药菌综合解决方案提供商青岛诺安百特生物技术有限公司（诺安百特）完成近亿元B轮融资。本轮融资由千骥资本领投，晨兴创投跟投，两家老股东旗下基金持续加码。易凯资本在本次交易中担任了诺安百特的独家财务顾问。

诺安百特建立了中国最大的企业级噬菌体库，并形成多种针对畜禽、水产养殖及宠物健康领域细菌疾病的噬菌体解决方案。

本次融资资金将主要用于噬菌体GMP工厂建设与新药临床试验研究。该公司已向农业农村部申报噬菌体一类新兽药的临床批件，多个噬菌体新药研发项目顺利推进。

在中国，因养殖密度高、规模大，导致细菌感染（特别是沙门氏菌、大肠杆菌、弧菌等耐药菌感染）传播风险高，易给规模化养殖企业造成不可估量的损失。同时，2020年中国养殖业“禁抗令”实施后，研发新药物替代抗生素治疗或预防细菌感染成为行业内热点。

噬菌体因其特异性强，只针对特定的有害菌，所以产业化应用上十分安全；但复杂养殖环境常常面对多种有害菌的混合感染，因而需要将多种噬菌体配伍使用，达到理想的治疗效果。为此，诺安百特依托其独特的细菌管家技术服务模式，构建了国内最大的企业级耐药菌菌株及噬菌体毒株库。结合临床诊断和疫病流行病学大数据，将多种耐药菌的噬菌体进行配伍使用，在临床上取得了良好的细菌病预防和治疗效果。

诺安百特创始人、董事长潘强表示：“耐药菌感染严重威胁动植物和人类健康，开发噬菌体、干扰素等生物治疗产品，是保障我国养殖产业安全、高效发展的关键。诺安百特将扎实做好研发创新，抓住国家减抗替抗的历史机遇，在资本市场的支持下实现快速发展，成为我国农业生物治疗领域的领军企业。易凯资本团队基于对农业生物技术应用领域的深刻认识，为本项目的融资工作提供了非常专业和全面、高效的服务支持。期待通过与易凯资本的持续合作，为诺安百特生物治疗事业的健康发展赢得更多优质资本支持。”

千骥资本董事总经理沈小寅表示：“中国作为农业养殖大国，高养殖密度与历史上抗生素滥用带来的高耐药率给当下的农业疫病防控及食品安全带来了艰巨的挑战，新型替抗方案的研发与应用孕育着巨大的需求；而随着生物技术的不断发展，生物治疗有望引领未来农业领域疫病防护及治疗的趋势。诺安百特拥有国内领先的农业生物治疗技术平台，旨在成为该领域的标杆企业。我们相信诺安百特的生物治疗技术能够助推无抗养殖并落实党中央《质量强国建设纲要》中对于食品安全的要求，共同守护‘舌尖上的安全’。”

汇鼎投资合伙人王威表示：“作为诺安百特的天使投资人和重要股东，对诺安百特此次顺利完成融资表示热烈祝贺。汇鼎团队一路见证了潘总领导的诺安百特团队稳扎稳打，取得众多成绩的历程。一如既往的对诺安百特在减抗替抗领域乃至农业生物治疗领域的技术储备和执行力强烈认可。我们未来会持续伴随诺安百特成长壮大，期待公司的产品造福社会大众。”

厚新健投合伙人汤珣表示：“噬菌体来源于自然、服务于自然，在饲料添加全面禁抗、养殖端减抗限抗的背景下，噬菌体成为安全、高效的潜力替抗产品，在畜禽、水产、宠物、人类医药等领域具有广泛的应用前景。潘强博士作为深耕动保行业的科学家、企业家，带领团队在成立5年多时间里迅速建立细分行业龙头地位，并以噬菌体为特色逐渐拓展多种生物治疗制品，具有丰富的产品组合以满足养殖企业的需求。”

易凯资本农业科技赛道负责人邹睿航表示：“我们相信诺安百特将成为农业生物治疗领域领军企业，为养殖行业持续提供新型替抗解决方案。易凯深谙农业科技企业发展的底层需求与长期逻辑，将持续发挥产业资源与资本伙伴优势，陪伴企业长期成长。”