马斯克正准备发布特斯拉的第三个总体规划，其中将包括有关该公司新的低成本汽车平台及其发展到“极端规模”的努力的详细信息。马斯克曾表示，该活动是为了“地球上的人和生命”，并补充说，“这将是对未来充满希望和积极的信息。”

走向未来的第三个宏图规划有待揭示

尽管面临着诸多的变数，马斯克还是会一如既往地走上舞台，尽最大努力宣传公司的产品阵容。这也是他重新叙事并提醒人们特斯拉如何成长为汽车行业及其他领域主导力量的机会。

第一个总体规划于 2006 年发布在博客上，读起来就像一个典型的创业公司推销，内容是通过自力更生实现正现金流。从本质上讲，该计划是对特斯拉在未来十年成功执行的战略的简单推进：制造跑车（Roadster）；用这笔钱制造更实惠的汽车（Model S）；用这笔钱实现更实惠的汽车（Model 3 和 Model Y）；并提供电能选项（高压充电器、家用电池、太阳能电池板等）。

下一个计划，Part Deux，是事情开始偏离轨道的地方——字面意思。马斯克承诺推出“一种新型皮卡”，指的是推迟已久的 Cyber​​truck，以及电动巴士、半挂卡车和其他电池供电的公共交通工具。半挂卡车最终出现了，但是Cybertruck还在半路。

那么第三个总体规划的菜单上有什么？马斯克曾表示，它将勾勒出“通往地球完全可持续能源未来的道路”，并补充说“未来是光明的！” 虽然这看起来很模糊，但马斯克已经谈到了更具体的方面，他在 2022 年 3 月发推文称，该计划还将代表特斯拉与他的另外两家公司 SpaceX 和 The Boring Company 的融合。

“极端规模”让人想起了最近的一次财报电话会议，马斯克在电话会议上预测，特斯拉的市值最终将超过苹果（2.3 万亿美元的市值）和沙特阿美（2.11 万亿美元）的总和，后者的估值约为 4.5 万亿美元。这对马斯克来说并不是新的预测，他曾在 2015 年和 2017 年做出过类似的预测。

太阳能和第三个平台车型将成为未来新增点

太阳能在马斯克用可再生能源替代化石燃料的计划中占有重要地位。马斯克经常夸张地说特斯拉将成为世界历史上最重要的公司，这得益于它能够超越单纯的汽车销售，看到一个由机器人助手、自动驾驶汽车和太阳能家庭组成的世界。

robotaxi 会是第一款基于特斯拉下一代平台打造的汽车吗？目前还不清楚，但马斯克一直在暗示该公司正在努力实现成本节约，因为它正在寻找未来更实惠的汽车。马斯克曾表示，Gen 3 平台的成本将是 Model 3 和 Model Y 平台的一半。它也将比那些车辆“更小”，但马斯克预测它最终可能“超过我们所有其他车辆的产量总和”。

他说，目标是让特斯拉能够以与一辆 Model 3 相同的成本生产两辆汽车。这并不意味着特斯拉计划以 Model 3 一半的价格出售这款车——只是它正在设计一种更高效的制造工艺，以便使这种未来的车辆更实惠、更具成本效益。特斯拉目前每售出一辆车赚的钱比任何竞争对手都多，这一事实在引发电动汽车价格战时正在发挥其优势。

马斯克曾表示，特斯拉最终将拥有一款价值25,000 美元的电动汽车，尽管这一日期一直在推迟。 分析师对这个数字表示怀疑，认为自最初的预测以来，供应链状况已经发生了变化。尽管如此，30,000 美元的电动汽车仍然是可行的，这仍然可以给公司带来巨大的推动力。

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