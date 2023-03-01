云度云兔(配置|询价)正式上市，新车共分为2种车型，售价区间为8.58-9.58万元。其是均瑶集团入主云度后的首款新能源产品，定位为A0级纯电SUV。未来，云度汽车还将发布A0级至C级的新能源汽车产品。

外观设计方面，云兔外观设计灵感源于机敏的兔子形象，采用独创的“兔式跃动美学”理念，整车活泼灵动。同时提供五大国风主题色及三种主题内饰色，并采用奔驰、特斯拉同款的智能怀挡设计，展现云兔的动感和活力。

车身侧面，腰线贯穿车身侧面，增添了一丝精致感。车位则采用时下流行的贯穿式车尾灯设计，时尚感与辨识度兼具。车身色方面，云兔采用了星汉灰、疏影粉、望舒白、碧落蓝、翠微绿五大国风主题车色。车身尺寸方面，云兔长宽高分别为4035×1736×1625mm，轴距为2480mm 。

车身内部，云度云兔提供梦旅生花、赛博幻境、暗夜皓影三大主题内饰设计。并推出的“极境”智能座舱，座舱内部采用⾼通骁⻰⼋核 64位⾼算⼒芯⽚，配备 12.3英⼨中控⼤屏，搭载自研的Amber OS智能操作系统，支持智能语音、智能预约出行、智能预约充电等等功能。智能驾驶方面，云度打造“如意”智能驾驶系统，拥有全场景的智能驾驶解决方案。

续航方面，云兔拥有320公⾥和415公⾥两种续航⾥程可选，可满⾜⽤户的⽇常通勤和城际出行需求。此外，其还可实现3.3KW对外充电，满足户外旅行需求。未来，全新云度汽车将上线出行服务品牌“云朵”并将与YUDOLife、全新车主社区等一起，为消费者带来线上线下的出行服务。