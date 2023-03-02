这个地球上并不缺少电动卡车，但菲斯克发布了有关即将到来的阿拉斯加的新细节。在收益报告中，Henrik Fisker 谈到了公司未来的产品组合，因为这家汽车制造商最终希望每年销售 100 万辆汽车。虽然这不会在一夜之间发生，但这位高管预览了“新细分市场”中的新车型，并表示它们将“每辆车至少有四个独特的功能”。

Fisker 没有详细说明，但提到了Ronin 敞篷车以及“阿拉斯加计划，这是我们对皮卡车的看法。” 这位高管表示，他对展示后者“非常兴奋”，因为它具有“一些惊人的功能”，“以前从未在皮卡车上实现过”。

当被问及该车型时，亨里克·菲斯克 (Henrik Fisker) 回答说它将“非常广泛地基于海洋”和跨界车的衍生产品。这表明卡车不会非常坚固，但 Fisker 指出，基于 Ocean 的车型将使其能够相对快速地推向市场。

由于公司不必从头开发卡车，因此还可以节省大量成本。谈到这一点，这家汽车制造商指出他们“在印度拥有相当大的员工基础”，这使得“成本比在加利福尼亚这里招聘要低得多”。

我们可以期待在公司的投资者日活动中了解更多关于阿拉斯加的信息，但 Henrik Fisker 此前曾将该车型称为生活方式卡车，可能是“世界上最轻、最高效的电动皮卡！”