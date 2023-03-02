在巴塞罗那举行的2023世界移动通信大会（Mobile World Congress 2023）上，阿联酋du与华为签署5.5G战略合作MOU（谅解备忘录），开启新一阶段的战略合作。双方将在5.5G创新领域加强合作，开展相关技术创新，拓展ToC和ToB新业务新体验，探讨端到端网络演进，助力du持续强化用户体验，引领阿联酋市场5.5G发展。

阿联酋du CTO Saleem AlBlooshi、华为无线网络产品线总裁曹明和华为阿联酋子公司CEO刘嘉伟，以及双方的管理团队成员出席了本次签字仪式。

根据谅解备忘录，阿联酋du和华为将围绕5.5G，在以下方面进行深入合作。技术创新上，通过开展一系列关键技术创新，探讨端到端网络演进，共同探索和推广5.5G技术和业务。应用发掘上，联合研究新的应用场景，根据当地需求寻找潜在应用（如XR），促进5.5G在阿联酋规模发展。生态构建上，联合全球及当地产业伙伴，共同打造良好的5.5G生态圈，推动5.5G商业成功。

阿联酋du CTO表示：“du致力于和业界领导者合作新的解决方案，来帮助我们始终站在数字创新前沿。根据阿联酋的Metaverse战略，我们与华为的合作将使du实现5.5G技术商用的目标，共同为用户创造高质量可靠的沉浸式XR体验。我们的目标是创建一个生态系统，让生活的各个方面都能受益于5.5G技术提供的独特功能，从改善连接、更快的体验，到全场景物联网和广泛的覆盖。”

华为无线网络产品线总裁曹明表示：“华为始终致力于根据用户需求提供创新解决方案。我们将和du一起开展5.5G联合创新实践，结合阿联酋实际场景，探索和推广5.5G技术落地和商用价值用例，提高网络体验，深化数智社会转型。”