根据IDC最新发布的《中国打印外设市场季度跟踪报告（2022年第四季度）》，2022年第四季度，中国打印外设市场出货量为651.1万台，同比增长31.7%。其中喷墨打印机出货量351.3万台，同比增长85.1%；激光打印机出货量257.5万台，同比增长1.7%；针式打印机出货量42.2万台，同比下降17.6%。2022年全年中国打印外设市场出货量为1996.1万台，同比增长8.2%。

2022年是复杂波动的一年，疫情肆虐全国，各地封城不断；国际时局动荡、地缘政治风险加剧等一系列的“黑天鹅”事件，给世界以及中国的经济发展带来了巨大的不确定性。这些问题也对中国打印机市场造成了巨大的影响：

频繁的疫情致使多地采取封城措施，严重影响了工厂生产以及物流运输，打印机市场供给出现波动。 经济发展受阻，企业经营困难，政府预算缩减， 商用市场的采购需求大幅收缩。 4月上海疫情封锁，12月全国疫情防控解除，导致几乎全员居家办公或线上学习，从而推动了消费市场采购需求再次井喷。

2022年第四季度，消费市场再次井喷达到历史峰值

疫情解封，短时间内感染人数成指数增长，学生在线学习和员工远程办公需求激增，消费市场随之大幅增长。这带动了消费喷墨以及消费激光打印机销售，其中消费墨盒式打印机同比增长112.6%，消费墨仓式打印机同比增长71.9%，消费激光打印机增长11.5%。

虽然疫情褪去，消费市场没有了短效的刺激。但经过疫情长时间对家庭用户使用行为的“教育”，促使用户形成了“在家打印”的习惯，在中长期推动了打印机成为家庭的耐用消费品。目前，中国家用打印机入户率远低于欧美等发达国家，中国消费打印机市场存在巨大的增量空间。IDC认为，从长期来看，消费打印机市场需求仍存在着增长潜力。

受疫情影响，商用市场持续下滑

2022年第四季度的疫情，对宏观经济供需两端都带来一定下行压力。四季度国内生产总值（GDP）仅增长2.9%。税收收入下降，相关财政支出缩减，部分政府采购暂缓。

商用A4幅面激光打印机市场继续承压，竞争格局加剧。一方面，四季度采购经理指数(PMI)始终在荣枯线下波动徘徊，企业生产经营活动总体有所放缓。另一方面，主要厂商调整价格策略对其他厂商造成挤压，市场竞争愈加激烈。

四季度，A3幅面激光数码复合机市场同比下滑17.4%。一方面，部分厂商在三季度采取较为激进的销售策略以达成上半财年的增长目标，导致四季度渠道库存异常。另一方面，受疫情影响，经济发展乏力，政企用户预算减少，市场规模出现萎缩。此外激光数码复合机的产品分布也发生了变化：第一，黑白速度段在25ppm以下以及40ppm以上的市场需求萎缩，25-35ppm需求较为稳定；第二，彩色激光数码复合机份额攀升。虽然采购预算下滑，但用户的彩色输出需求较为稳定，因此彩色激光数码复合机出货量也比较稳定。

由于市场竞争愈演愈烈，各厂商从争夺市场份额转变为确保利润增长。因此，从2022年底开始，部分厂商出现不同程度的涨价，并且将战略重心偏移至彩机的布局中。

针式打印机市场持续萎缩

受疫情影响，中小企业生存困难，政府采购预算缩减，针式打印机需求持续下滑。IDC认为，2023年企业需求以及政府采购恢复缓慢，金税四期、专票电子化加速推进，针式打印机市场仍将呈现大幅下降趋势，预计至今年年底，政府及行业采购或有部分恢复。

此外，近期发布的GB 18030—2022《信息技术 中文编码字符集》，对于中文编码字符的标准进行了更新。目前，各政府部门也已逐步更新采购标准，各厂商也需尽快推进相关系统的更新。

目前已全面解封，中国进入全面的复工复产新阶段。但对于打印机市场来说，2023年仍然存在着诸多不确定性：疫情是否会卷土重来？失去了疫情的“助力”，消费市场的“高”需求能否维持？中国经济快步复苏，企业经营能否快速回暖？这些都将是2023年面临的问题。

IDC中国打印、影像及文档解决方案研究部高级分析师任萌雪认为：2022年是动荡复杂的一年，消费市场跃上新台阶，商用市场承压低迷。随着年底疫情解封，市场将失去“疫情”这一扰动因素。2023年对各大厂商都将是新的局面，是真正考验产品质量、售后服务、业务管理等的真正时刻。