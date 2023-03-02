近日，华为与印度尼西亚运营商Telkomsel在MWC2023上签署了“GUIDE to Future Telco”谅解备忘录。双方联合发布了Telkomsel未来网络演进战略，通过规划数字经济商业蓝图，进一步为个人和企业客户提供最佳的数字体验和创新服务，使能面向未来的数字印度尼西亚愿景。

根据该框架合作备忘录，围绕面向未来网络演进路径的探索，遵循“GUIDE to the Intelligent World”的理念，双方联合探讨了端到端中长期网络演进目标以及人才培养计划。面向未来，双方聚焦千兆5G网络服务探索无线超大规模天线阵列、超宽频多天线等技术，同时在数智化转型、FMC创新、绿色发展等技术商业领域深度合作，支持Telkomsel引领印度尼西亚数字化进程。

Telkomsel CEO Pak Hendri Mulya Syam和华为亚太地区部总裁林柏枫，以及双方其他高管出席了签约仪式。

Telkomsel CEO Pak Hendri Mulya Syam表示：“通过与华为的合作，Telkomsel将持续创新和应用业界最领先的技术，以确保印尼国家数字化转型路线的可持续发展。此次合作还将支持Telkomsel提供最佳的数字业务体验和更全面的解决方案，以满足客户和行业的需求。”

华为印尼Telkomsel系统部部长王栩表示：“我们很荣幸能与Telkomsel合作，共同推进“GUIDE to Future Telco”的演进。华为将持续支持Telkomsel成为印尼领先的数字电信运营商。通过此次合作，华为将帮助Telkomsel建设高质量的5G网络，并协助Telkomsel进行数字化转型，为数字连接奠定坚实的基础。此外，我们还将与Telkomsel合作，在业务上提供持续创新的突破，为所有印尼人提供便捷、极致的数字连接体验，支持面向未来的5G高级数字印尼愿景。”