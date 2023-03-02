标致508是欧洲中型轿车领域为数不多的剩余车型之一，将以纯电动汽车的形式见证下一代。这款新车型将与特斯拉 Model 3和VW ID.7等车型相媲美，预计将在 2025 年后首次亮相，因为目前这一代车型的改款计划已计划在今年晚些时候进行。

虽然包括福特蒙迪欧和欧宝/沃克斯豪尔 Insignia 在内的大多数竞争对手产品已在英国和欧洲停产，但标致不愿放弃该细分市场。其首席执行官琳达杰克逊已承诺在该汽车制造商的未来系列中保留所有当前的车型系列，几乎确认了新一代 508 的快背和 SW 车身风格。

这家法国汽车制造商在最近关于其未来产品计划的介绍中实际上预览了即将推出的轿车和其他未来的电动汽车。可以预见的是，整个阵容将采用Inception 概念引入的新样式语言，以及 Stellantis 集团中的最新技术。

标致的新 EV 将采用新的STLA 架构，因为可以追溯到 PSA 时代的当前 EMP2 平台将与最后的燃油动力车型一起停产。新的基础将允许更大的范围续航里程数字、更快的电池组充电速率、增加单或双电动机的功率输出，以及与先进的自动驾驶系统的兼容性。最适合 EV 轿车/旅行车的场景是 STLA 中型架构，可提供长达 700 公里（440 英里）的续航里程和 168-241 马力（125-180 千瓦/170-245 PS）的功率电动马达。

当前的第二代标致 508 最初于 2018 年推出，采用低摆五门快背双门轿跑车车身风格和庄园衍生车型。标致的最后一款燃油动力轿车将于 2023 年进行改款，进行轻度造型更新和高度电气化的动力总成组合，其中包括轻度混合动力和插电式混合动力选项。

标致已承诺到 2025 年提供其整个系列的电动汽车型号，然后到 2030 年成为欧洲纯电动汽车制造商。这可能意味着即将推出的改款标致 508 可以与纯电动汽车并排提供一些年。标致是否会在下一代车型上使用 E-508 铭牌，或者是否会为其未来的电动汽车改用新的命名策略，还有待观察。