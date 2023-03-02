近期，银联国际与义乌小商品城达成合作，开通后者旗下官方网站Chinagoods支持银联在线支付服务，支持境外客商凭港澳版“云闪付”或本地符合银联标准的电子钱包便捷在线付款。

义乌是全球最大的小商品集散地，吸引了大批境外客商前来采购，跨境支付需求随之增长迅速。顺应这一趋势，银联国际加快布局，目前境外商旅可用本地发行的银联卡在义乌几乎所有商户、ATM消费取现，也可凭符合银联标准的境外钱包扫码或“挥”机支付，享受与境内消费者相同的支付体验。银联国际还在人民银行义乌支行指导下，参与建设浙江省首个境外个人境内移动支付示范场景，推出专属优惠活动，让境外客商可享受更多实惠。

基于不断完善的线下受理环境，银联国际顺应义乌小商品产业数字化转型趋势，进一步提升境外客商线上消费体验。Chinagoods是义乌小商品城旗下数字化贸易B2B综合服务平台，此次合作后，该平台数万家商户可为境外客户提供便捷支付，支持其通过港澳版“云闪付”或当地银联标准钱包，跨屏扫码付款，提升国际客群服务能力。

目前，境外78个国家和地区已发行超2亿张银联卡，其中30余个国家和地区落地170余个银联标准钱包，包括新加坡DBS PayLah！、马来西亚Boost等当地头部钱包，基本覆盖跨境电商平台主要境外客源地。