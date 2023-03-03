近日，致力于外泌体技术开发与临床转化的创新型高科技公司北京恩泽康泰生物科技有限公司（恩泽康泰）完成数千万元A++轮融资，本轮融资由中博聚力、延瑞投资共同参与，老股东百度风投继续加持，凯乘资本担任本轮融资的独家财务顾问。本轮融资募集资金将主要用于工程化外泌体技术平台的迭代与解决方案拓展，赋能行业发展，加速工程化外泌体治疗应用落地。

该公司已经建立了成熟的外泌体研究与治疗转化平台，与国内100多家重点医院建立合作，合作发表高水平SCI论文100余篇，并参与撰写外泌体专家共识，同时与中国细胞外囊泡学会(CSEV)联合举办“外泌体大讲坛”，共同推动外泌体技术和转化领域发展。

恩泽康泰致力于通过提供系统的外泌体研究与治疗转化解决方案，赋能临床科研，加速临床转化，是外泌体行业研究与治疗转化的优质合作伙伴。公司业务分为两个板块：

一方面基于自主知识产权的平台，提供领先的生命科学研究服务：以外泌体组学平台—Exoomics为核心的高通量多组学解决方案和工程化外泌体改造平台—ModiExo为核心的基础研究解决方案等，并且围绕客户需求，不断推出高效的外泌体研究工具。

另一方面是基于核心知识产权的工程化外泌体平台—Echosome赋能外泌体创新药研发，现已建成3000平米外泌体GMP中试车间，并且建立成熟的外泌体生产工艺和质量表征体系，可提供工程化外泌体载体设计开发、工程化外泌体药物PCC开发等CRO服务及工程化外泌体的CDMO服务。

本轮融资完成后，恩泽康泰创始人孔关义表示：非常感谢各家专业投资机构对恩泽康泰的认可和支持。公司在成立之初就坚定看好外泌体在疾病生物标志物和药物递送领域的应用前景，作为全球前沿的创新技术，外泌体技术在从0到1的转化过程中仍有多项关键技术问题亟需解决，恩泽康泰经过多年技术打磨与积累，已形成了具有核心竞争力的外泌体研发+治疗转化平台技术。后续公司也将持续关注外泌体前沿领域研究，深入底层技术开发，专注工程化外泌体平台技术迭代与外泌体合规工业化生产，持续输出优质的外泌体技术服务和工程化外泌体药物递送解决方案。

中博聚力医疗健康投资总监田晓玲表示：外泌体是天然驯化的纳米载体，因其优异的理化及生物学特性，有着其他药物载体所不具备的优势，拥有比抗体、基因治疗、细胞治疗更为广阔的市场前景和发展潜力。恩泽康泰围绕“认知、改造、应用外泌体”全方位布局产品与业务，在外泌体领域精耕细作，已在外泌体的工程化改造、高效携载递送、CMC标准化等多方面实现突破，工程化外泌体系列产品全面上市，已建成3000平米外泌体GMP中试车间，为外泌体创新药物开发奠定坚实基础，是外泌体行业的重要推动者。我们期待恩泽康泰这样的平台型公司与各同道药企广泛合作，共同促进外泌体药物的发展。

延瑞投资合伙人李喆表示：自2013年囊泡运输机制获得诺贝尔奖以来已经有十个年头，在此期间恩泽康泰和全球范围内参与从事外泌体开发的生物科技公司一道在不断的努力中使其逐步走向成熟，在不断的实践中揭示出外泌体作为药物递送载体极强的可塑性和安全性，这为人类应对疾病治疗提供了更多的可能性。恩泽康泰作为先进的外泌体研究和治疗转化平台，充分体现了领先的技术开发能力和工程转化能力。

百度风投医疗健康投资负责人安峰表示：过去一年医疗医药行业经历了低谷，尤其是一些国际前沿创新技术企业遭遇发展困境，恩泽康泰能够在当前环境下再次获得融资，这得益于公司创新技术平台和创新商业模式的双重引擎驱动。我们持续看好外泌体行业的临床转化前景，也看好恩泽康泰能够继续担当外泌体产业化领军企业的职责。

凯乘资本创始合伙人邹国文博士表示：非常感谢恩泽康泰团队对凯乘资本的信任及各位新老股东的大力支持，恩泽康泰是在外泌体赛道拥有前瞻性战略布局和持续创新能力的领军企业，在国内较早切入外泌体这一创新赛道，构建了专业、全面且务实的人才团队。相信恩泽康泰将通过对外泌体技术的持续打磨和迭代，不断突破，引领外泌体领域的发展。