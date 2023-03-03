在MWC23巴塞罗那期间，华为举办无线新产品解决方案发布会，首次发布Eco系列天线，旨在通过高能效天线降低站点能耗，提升整网能效，通过网络节能带来OPEX节省，通过降碳减排，带来环境收益，兑现社会责任。极致能效Eco系列天线将助力运营商网络流量增长、能耗不增，建设绿色低碳、性能领先的5G网络。

提高网络能效是提升运营商盈利和促进通信行业可持续发展的重要手段，成为行业共同关注的重点。天线作为无线网络的关键元素，所有射频能量都需要通过天线发送给移动终端。因此提升天线能效在实现整网能效提升上发挥着重要作用。华为Eco系列天线采用全频段SDIF，Meta Lens等创新技术，提升天线综合能效。数据表明，在欧洲能效测试局点中，华为天线可助力运营商实现基站节能约15%，提升整网能效。

极致射频效率：Eco系列天线全频段采用华为独有的SDIF技术，极大降低馈电网络中射频能量损耗，提升效率约15%，在同等覆盖需求下，所需发射功率更小，从而实现节能，相反，在同等发射功率下，可提高网络覆盖质量。

极致覆盖效率：Eco系列天线采用Meta Lens技术，优化天线电磁波束方向性，使更多能量投射到目标区域，减少无效电磁信号和对邻区的干扰，进一步提升网络覆盖质量。

华为天线业务部总裁赵东表示：“节能减排，建设绿色网络是全球运营商的关注点。天线作为无线网络关键元素，运营商对天线能效提出了更高的需求与期望。华为将在天线能效提升方向上持续创新，帮助运营商建设高性能绿色5G网络，为通信产业可持续发展做出贡献。”