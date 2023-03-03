在MWC23巴塞罗那期间，华为与沙特阿拉伯电信运营商Zain KSA签署战略合作谅解备忘录，共同发布“5.5G City”联合创新项目。该谅解备忘录是在2月27日至3月3日在巴塞罗那举行的MWC23期间签署的。

根据该框架合作备忘录，双方将共同致力于推动面向5.5G演进的技术创新和拓展创新业务到消费者、家庭和企业等全场景领域。此外，还将加强数字基础设施，建设全球5.5G演进基准网络，为实现沙特2030年愿景中概述的国家数字化目标提供强大引擎。

华为表示，将与Zain KSA长期合作，加强技术创新，改善用户体验，开发新的应用。此次合作将包括通过大规模部署MetaAAU和5G载波聚合，以及LampSite数字室内解决方案，在室内和室外场景提供无缝的千兆体验。此外，还将持续提升Massive MIMO网络的性能，开发端到端自主网络运营和优化能力。双方还将共同努力，为物联网（IoT）和移动专用网络解决方案开发新的应用场景。最后，双方还将共同探索在极简站点和绿色节能解决方案等领域的创新合作。

沙特Zain首席技术官Abdulrahman bin Hamad Al-Mufadda对双方加强联合创新合作表示满意，“我们致力于推动王国的数字化转型，通过将创新技术投资与跨多个领域的开创性数字解决方案结合起来，包括云计算、金融技术、商业支持，和无人机技术。Zain KSA的使命是，根据沙特2030年愿景和沙特的数字化转型战略，增强数字社会的权能，支持向数字经济过渡。通过与包括华为在内的全球ICT领导者合作，我们致力于通过5G-Advanced技术的联合创新，并孵化一系列垂直服务，促进行业数字化，增强Zain KSA的端到端网络。”

华为5G产品线总裁彭红华表示：“我们很高兴能与Zain KSA合作，为该地区提供最新的5G先进技术和解决方案。华为的技术创新与我们与Zain KSA的长期战略伙伴关系保持一致。我们相信，此次合作将带来新的解决方案，以增强用户体验和开发新的使用案例，并加强我们与Zain KSA的伙伴关系，为增强沙特阿拉伯行业数字化转型的数字基础设施做出重大贡献。”