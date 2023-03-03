在持续四个多小时的特斯拉首个年度投资者日期间，该公司分享了一些有关其未来计划的有趣细节。其中最吸引人的是它对未来目的地餐厅和免下车影院充电站点的愿景，这在屏幕上只显示了大约十秒钟。这个概念可能也暗示了一个无线充电的免下车码头，尽管目前还缺乏细节。

特斯拉让出门在外的充电成为一种美妙的体验。事实上，即使在今天，它仍被许多人认为是提供最佳体验的最先进网络。现在，它正在寻找一种方法，通过未来的餐厅和免下车剧院，在游客为汽车充电的同时，将这种体验从简单的好提升到非凡的体验。

首席执行官埃隆·马斯克至少从 2018 年第一次提到它时就有了这个想法。去年，正如Teslamotorsclub论坛的一名成员透露的那样，特斯拉向洛杉矶市提交了适当的文件，以便在著名的圣莫尼卡大道上建立这样一个机构。当时的计划显示，它将有两个站点、两个不同的电影屏幕和 28 个超级充电站。

在投资者日，特斯拉充电基础设施高级总监 Rebecca Tinucci 表示，该计划的一部分是提供“真正令人难以置信的充电体验”。与此同时，你在上面看到的图像出现在屏幕上。它显示了一栋两层楼的建筑，具有老派的设计氛围，角落里有一个 Tesla Diner 标志。

值得注意的是，虽然未来任何此类餐厅和免下车影院肯定会采用特斯拉技术，但上周在特斯拉充电站添加神奇底座适配器的开发可能会使这些地点成为大多数电动汽车品牌的目的地。第一家餐厅什么时候开门？与在投资者日宣布的几乎所有其他内容一样，没有提供日期。

有趣的是，晚餐并不是那张幻灯片中唯一有趣的部分。在右侧，我们看到一辆Model S停在车库里，下面似乎是一个无线充电板。当然，特斯拉没有人提到过这样的设备，也没有其他信息。我们可以肯定地说一件事。这两件事越早进入现实世界越好。