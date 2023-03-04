总部位于上海市金山区的全球eVTOL (Electric Vertical Takeoff and Landing，电动垂直起降）飞行器企业-峰飞航空科技宣布，其eVTOL飞行器-盛世龙4号机在单次充电状态下，顺利完成250.3公里飞行，刷新了全球2吨级eVTOL飞行器航程纪录。

当天，峰飞发布的长距离飞行视频展示了垂直起飞、正向转换、固定翼巡航、反向转换及垂直降落的完整飞行阶段，单次飞行航程超过250公里。根据公开资料，此前原纪录为美国Joby航空公司创造的248.8公里（154.6英里）纪录。

此次创造新世界纪录的峰飞盛世龙4号机最大起飞重量2吨（自重+载重），纯电动力，5座设计，可自主飞行。其采用复合翼构型，使用旋翼垂直起飞，飞至一定高度后进行正向转换，然后如固定翼飞机一样快速水平巡航，速度可超200公里/小时。

作为电动垂直起降飞行器，eVTOL飞行器无需机场和跑道等固定设施，相比直升机更加安静环保、安全可靠，且成本更低，未来将被广泛应用于城市内空中出行和都市圈城际出行场景。

此次长航程飞行任务于今年2月在峰飞eVTOL测试基地进行，飞行任务涵盖了预定飞行轨道上的20次盘旋航线。尽管盛世龙4号机配备了先进的航空电子设备，但为了保证测试结果的客观及有效性，飞机在测试过程中搭载运行了第三方航空电子设备（Stratus 3）并在ForeFlight系统上进行实际飞行距离的记录和验证。ForeFlight作为一套独立专业系统，一直在航空领域内被广泛使用。