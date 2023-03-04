福特正在创建一家名为 Latitude AI 的新子公司，该子公司将专注于为私家车开发最新的辅助驾驶、视线不在路上的自动驾驶技术。这家全资企业的总部将设在宾夕法尼亚州匹兹堡。

“我们将自动驾驶技术视为重新定义人与车之间关系的机会，”福特首席高级产品开发和技术官 Doug Field 说。“我们 Latitude 团队的丰富经验和才华将帮助我们加速开发全新的自动驾驶技术——其目标不仅是让旅行更安全、压力更小、更愉快，而且随着时间的推移，最终会为我们的客户提供完整的体验。”

福特表示，Latitude AI 将由一支由机器学习、机器人、软件、传感器、系统工程和运营专家组成的领先团队组成。他们的明确目标是为福特汽车开发自动驾驶技术。这将包括对福特 BlueCruise 的改进，该汽车制造商的高级驾驶员辅助系统。该公司表示，Latitude AI 将帮助其车辆接管驾驶过程中乏味、压力大和不愉快的部分，例如拥挤的交通。

新公司将由大约 550 名员工组成，他们之前曾在 Argo AI工作，Argo AI 是一家由福特和大众支持的公司，于 2022 年 10 月关闭。当时，福特表示正在将重点从 4 级自动驾驶汽车转移到 2 级自动驾驶汽车-3自治权。这意味着福特不再专注于开发可以独立于驾驶员操作的车辆。2-3 级自主权允许汽车接管一些操作职责，但仍需要驾驶员在场并能够在某些情况下控制方向盘。福特高级驾驶辅助功能执行总监 Sammy Omari 将转任 Latitude AI 首席执行官。他将得到首席技术官 Peter Carr 和总裁 David Gollob 的支持。

“我们相信自动驾驶技术将有助于提高安全性，同时解锁全新的客户体验以减轻压力，并且在未来将有助于释放驾驶员的时间来专注于他们的选择，”奥马里说。“Latitude 团队的专业知识将进一步补充和加强福特内部的全球 ADAS 团队，以开发未来的驾驶员辅助技术，最终实现自动化的诸多好处。”