当人们在关注ChatGPT的人工智能文字聊天的时候，在绘画领域，人工智能也掀起了巨大的风浪。很多人惊呼，这将改变现在的绘画、设计领域。那么人工智能究竟在设计领域有哪些能耐呢？我们一起来看一下他们，并了解下他们各自的特色，需要注意的是下文提到的一些特性有可能随着版本和时间的推移产生变动。

有许多 AI 图像生成器使用人工智能算法将文本转换为图像。这些 AI 工具可以成为在几秒钟内将您的想法或概念快速转化为可视化表示的好方法。AI 图像生成器是一种可用于从文本生成逼真的图像的工具。这种工具基于深度学习算法，该算法已在大型图像数据集及其相应描述上进行训练。AI 图像生成器可用于各种目的，例如为您的创意项目激发灵感、可视化您的想法、探索不同的场景或概念，或者只是为了与 AI 一起玩乐。

您可以使用 AI 图像生成器快速创建风景、动物、物体、人物、3D 模型或任何您能想象到的图像，并使用各种自定义选项和细节工具对其进行修改。

1.Midjourney AI绘画

Midjourney 也是最好的 AI 图像生成器之一，功能全面，图像生成速度极快。输入文本提示，让 Midjourney 完成剩下的工作。许多艺术家使用 Midjourney 生成他们想要的图像作为他们工作的灵感。使用Midjourney制作的人工智能画作“空间歌剧院”在科罗拉多州博览会美术比赛中获得一等奖，击败了其他20位艺术家。

但是，目前，Midjourney 托管在 Discord 服务器上。要使用 MidJourney 生成图像，您必须加入他的服务器并使用 Discord 机器人命令来创建图像。但这很简单，您可以在几分钟内轻松上手。

主要特征：

容易上手

快速生成 AI 生成的图像

生成的图像质量很好

每次输出4张图像

2. Fotor AI图像生成器

Fotor 是一家在全球拥有数百万用户的在线图片编辑器，最近发布了一款 AI 图片生成器。它非常易于使用。您只需键入文本提示，然后观看 Fotor 的 AI 文本到图像生成器在几秒钟内将其变为现实。您可以使用它来创建逼真的面部图像、3D 和动漫人物、绘画和任何类型的数字艺术。

Fotor 的 AI 图像生成器 最好的部分 是它可以免费使用，并允许您以全分辨率导出生成的图像。对于初学者和高级用户来说，这都是一个不错的选择。

主要特征：（有可能随着版本和时间的推移产生变动）

每天 10 次免费图像生成

2种图像转换模型：文本到图像和图像到图像

快速图像生成模式

能够从文本中生成出色的图像

9种不同的转换样式可供选择

3. Dream by WOMBO AI绘图

Dream by WOMBO 由加拿大人工智能创业公司 WOMBO 创建。它被许多人认为是文本中最好的全能 AI 图像生成器。WOMBO 使用 Dream 的过程与 NightCafe 非常相似。写一句话，选择一种艺术风格，让 Dream by WOMBO 为您生成图像。WOMBO 的 Dream 最好的部分之一是它允许您上传图像作为参考，因此您可以生成更符合您的视觉的图像。

主要特征：

便于使用

多种艺术风格可供选择

免费无限图像生成

将生成的图像作为 NFT 出售

4.NightCafe

NightCafe 是市场上最受欢迎的 AI 文本到图像生成器之一。据说它比其他生成器有更多的算法和选项。它带有 2 个转换模型 – 文本到图像和样式转换。文字转图片：您只需输入描述文字，NightCafe会根据您的描述自动生成相应场景的图片。

Style Transfer：将图片上传到NightCafe，它可以将您的图片变成名画风格。

NightCafe 基于信用系统。您拥有的学分越多，您可以生成的图像就越多。您可以通过参与社区或购买来赚取积分。

主要特征：

便于使用

快速图像生成过程

每天 5 次免费图像生成

多种艺术风格可供选择

能够生成用于打印的高分辨率图像

5. Stable Diffusion

目前，Dream Studio，也称为 Stable Diffusion，是最流行的文本到图像 AI 生成器之一。它是一种开源模型，可在几秒钟内将文本提示转换为图像。此外，它还可以通过结合上传的照片和书面描述来制作逼真的艺术作品。

Dream Studio 可用于创建摄影图像、插图、3D 模型、徽标以及基本上您可以想象的任何图像。

主要特征：

快速AI图像生成

每次生成多个图像

结果是高质量的

用于编辑生成的 AI 图像的自定义选项

API访问

6.Craiyon AI绘画

Craiyon 以前称为 DALL-E mini。它是由 Google 和 Hugging Face 的研究人员开发的。只需键入文字说明，它就会根据您输入的文字生成 9 张不同的图像。

Craiyon 是一款出色的免费 AI 图像生成器，无需注册页面。您可以输入任何您喜欢的关键字，几分钟后就能看到您的 AI 生成的图像！

主要特征：

便于使用

无需注册或注册

无限制的免费人工智能图像生成

以有趣且富有创意的方式每次生成 9 张图像

7. Deep Dream

Deep Dream是一款流行的在线AI艺术生成工具。它非常易于使用，并附带一组用于创建视觉内容的 AI 工具。

Deep Dream 可以根据文本提示生成逼真的图像，将基础图像与著名绘画风格融合，或者使用经过数百万图像训练的深度神经网络在原始图像的基础上生成新图像。

主要特征：

便于使用

能够创建逼真和抽象的图像

3 种 AI 模型可供选择

8. StarryAI

StarryAI 是一种自动 AI 图像生成器，可将图像转换为 NFT。它可以使用机器学习算法处理图像，不需要用户的任何输入。

StarryAI 最好的事情之一是它为您提供了所创建图像的完全所有权，这些图像可用于个人或商业目的。

主要特征：

快速和容易使用

适用于 Android 和 iOS 设备的 AI 图像生成器应用程序

可以用作 NFT 生成器

能够创建逼真的图像、抽象图像和产品渲染

9.Artbreeder

通过使用机器学习，Artbreeder 通过重新混合图像来创建创意和独特的图像。您可以使用它来创建风景、动画角色、肖像和各种其他图像。

但是，生成的图像质量不如其他 AI 图像生成器。

Artbreeder 的一个高级功能是它提供了数以千计的插图，并允许用户在文件夹中管理它们并以 JPG 或 PNG 格式下载它们。

主要特征：

创建不同的图像变体

生成风景、动漫人物、肖像等

管理文件夹中的插图，可下载 JPG 和 PNG 格式

10.DeepAI

这是一个 AI 文本到图像生成器。它的 AI 模型基于 Stable DIffusion，可以根据文本描述从头开始创建图像。

DeepAI 可免费使用，并允许您创建无限数量的图像，而且每幅图像都是独一无二的。它还具有一个免费的文本到图像 API，开发人员可以使用它来将其连接到另一个软件项目。但是，其质量不如本文中列出的其他 AI 图像生成器那么逼真。

主要特征：

便于使用

免费无限图像生成

文本到图像 API 访问

创建独特且富有创意的 AI 图像

11. DALL-E 2

DALL-E 2 是由 OpenAI 开发的尖端 AI 图像生成器，该团队创建了顶级自然语言机器学习算法 GPT-3。因此，DALL-E 2 成为市场上最先进的 AI 图像生成器，可以从文本生成各种数字艺术和插图。

只需输入文字，Dall-E 2 就会根据您的文字创建一系列图片。您可以使用它来创建插图、设计产品以及产生新的业务创意。

DALL-E 2 提供的最佳功能之一是它的画笔，它允许您为图像添加细节，例如阴影、高光、颜色、纹理等。

主要特征：

在几分钟内每次生成多个图像

图像质量和精度非常好

能够编辑生成的图像

总结：目前，上述的AI绘画项目都在不断地训练和改进中，版本也在不断升级，能力也在不断提升。当然，后续还有更多的AI领域玩家，包括重量级的微软，也在打造AI绘画。可以预见的是，未来AI绘画将深度改变整个设计圈。