虽然围绕BMW 摩托车的国际定制场景主要将其鼓舞人心的创造力、卓越的工艺和不断涌现的新想法投入到 BMW 摩托车 Heritage 车型 R 18 和 R nineT 中，但基于 BMW CE 04 的非凡项目现已在奥地利成形。位于萨尔茨堡的定制专家 Vagabund Moto GmbH 与位于萨尔茨堡的 BMW Motorrad Austria 合作，创造了 BMW CE 04 Vagabund Moto Concept——一款基于 BMW CE 04 的时尚多功能电动踏板车，适合城市使用。

“每个人都以自己的方式定义未来的流动性。通过 BMW CE 04 Vagabund Moto Concept，现在展示了我们自己的时尚多功能城市电动滑板车理念，展示了移动需求如何与每个人的个性一样独特化。我们没有重新发明轮子，但我们对功能有了新的认识。我们称之为以适合日常使用的方式利用功能与美学之间的协同作用，”Vagabund Moto GmbH 创始人兼董事总经理 Paul Brauchart 在解释 BMW CE 04 Vagabund Moto Concept 背后的理念时说道。

相应地，这款奥地利制造的定制电动滑板车不仅拥有特别吸引人的白色、深绿色、米色和黑色配色，还具有以清新、现代的设计风格打造的各种功能元素，并专注于年轻的目标人群团体。例如，一个友好的笑脸不仅在前轮毂上提供了迷人的视觉效果，它也出现在指示灯的玻璃上。然而，保留下来的是BMW CE 04令人印象深刻的技术概念，其关键数据包括 31 千瓦（42 马力）的最大输出功率、0 至 50 公里/小时的动态加速度为 2.6 秒、130 公里的续航里程（根据到 WMTC），从 0% 到 80% 的充电时间仅为 65 分钟——需要使用可选的快速充电器以最大充电电流充电。

“通过这个定制项目，强调 BMW CE 04 的巨大可变性对我们来说非常重要。与此同时，它是一款特别吸引城市环境中的年轻运动人士的车辆，并且仍然适合对于每一种类型的客户。CE 04 清新、现代的设计特别符合其对运动生活方式的渴望，”BMW Motorrad Austria 负责人 Oliver Balzer 补充道。

秉承“Action meets Fashion”的座右铭，BMW CE 04 Vagabund Moto Concept 配备了功能性顶箱以补充标准存储空间，以及带有集成运输系统的冲浪板 – 无论是去海或最近的湖泊。“冲浪板不仅仅是一件运动器材：它也是可持续城市生活方式的隐喻。BMW CE 04 Vagabund Moto Concept 结合了工作、休闲和个人风格，证明这些领域之间无需矛盾，”Oliver Balzer 总结道。