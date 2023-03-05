bp pulse是英国领先的快速和超快速公共 EV 充电网络之一，而 APCOA Parking Group 是英国领先的定制停车解决方案提供商，在欧洲已建立业务，已签署一项战略性泛欧框架协议，以开放欧洲有 100 多个 EV 快速充电中心。

根据协议，bp pulse 计划在未来三年内在德国、奥地利、比利时、卢森堡、荷兰、波兰和英国的 APCOA 停车场（“城市枢纽”）安装超快速充电，以帮助扩大其充电网络在城市中心进一步加速整个欧洲的城市电动交通基础设施建设。

该项目是 APCOA 将其停车场改造成城市中心计划的一部分，城市中心将为移动、物流、电子充电和基于技术的服务提供物理和数字基础设施。

两家公司旨在通过英国的 bp pulse 和“APCOA Connect”应用程序以及欧洲的“APCOA Flow”应用程序的数字集成，共同为客户提供便捷的旅程。注册用户将能够通过手机定位、访问、预订和支付他们在停车场的充电和停车费，停车场的出入口障碍将在车辆接近时自动打开。

柏林和德国不来梅的两个城市中心预计将于 2023 年第三季度开放。这些将是首批提供超快速充电的地点，每周 7 天、每天 24 小时至少可为六辆汽车充电并将由 bp 的德国品牌 Aral pulse 运营。为了在充电时充分利用停机时间，一些枢纽还将提供“司机休息室”，包括冷热饮品自动售货机、带手机充电点的休息区、免费 Wi-Fi 和洗手间。

随着 2035 年欧洲全面禁止使用内燃机汽车，以及为高达 30% 的公共停车位配备电动汽车充电设施的措施，bp pulse 和APCOA的 Urban Hubs 将为光线充足的市中心停车场提供一种解决方案，这些地方可用土地往往稀少。