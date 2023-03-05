丰田将于 3 月 15 日在日本开始销售全新的 Z 级 Prius 插电式混合动力车型，起价为 4,600,000 日元（约合 31,830 欧元，差不多在23.4万元人民币）。在“Hybrid Reborn”概念下开发的新款 Prius 已经发展成为一个令人振奋的套件，在其作为环保汽车的核心优势中增加了激发一见钟情的设计和迷人的驾驶性能。普锐斯 HEV 车型于今年 1 月推出，现已享有盛誉。

作为 Z 级车型提供的全新Prius PHEV已重生为配备最新插电式混合动力系统的高性能版本，该系统结合了紧凑、高容量的驱动电池、高输出驱动电机和高-效率汽油发动机。

全新普锐斯 PHEV 实现了高水平的动态性能，最大系统输出功率为 164 kW（223 PS）。该车型还提供出色的燃油效率，19 英寸轮胎为 26.0 公里/升，17 英寸轮胎为 30.1 公里/升。19英寸轮胎的BEV续航里程为87公里，17英寸轮胎的续航里程为105公里，105公里相比上一代车型提升了75%。因此，新款普锐斯 PHEV 可提供令人愉悦的驾驶体验和环保性能，许多客户将继续珍视其作为子孙后代的首选汽车。

插电式混合动力系统是一种重要的动力总成选择，可提供立即实现碳中和的途径。丰田正致力于电动汽车的全面发展，包括 PHEV 和氢发动机，以实现碳中和，并为全球客户提供一系列选择。