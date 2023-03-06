技术基础设施高速连接领域公司 Alphawave Semi近日宣布在安大略省渥太华开设新办事处。

新办事处位于北卡纳塔（Kanata North）科技园区，为控制器、SerDes和光学工程团队提供了1850多平方米的工作空间，包括370多平方米的实验室空间。 去年7月宣布的这个新办事处网站将使Alphawave Semi工程团队能够有效地测试和推出下一代连接技术。

“Alphawave Semi经历了非凡的增长，并在北美建立了重要的业务。”Alphawave Semi首席执行官兼联合创始人Tony Pialis表示， “作为一家垂直集成半导体公司，得益于新空间为我们的工程师所提供的能力，这家新办事处和实验室空间将确保我们继续为全球客户提供业界领先的连接IP和硅解决方案。”

该办公室为所有员工提供符合人体工程学的工作空间、安静的会议和祈祷室、协作空间和现场专业人员发展培训室。 在设计这个最新的办事处时，打造支持公司多元化员工群体的专享空间是最重要的，也是因为Alphawave Semi最近被评为“Great Place to Work”。

渥太华办事处是Alphawave Semi的最新一所办事处，另一所办事处在印度浦那，正在建设中。 Alphawave Semi在全球七个国家拥有超过700名员工。