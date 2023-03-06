Goodyear Tire & Rubber Company 推出了 RangeMax RSD EV，这是 Goodyear 首款与 EV 和汽油或柴油动力区域工作车辆兼容的电动汽车轮胎。RangeMax RSD EV 是固特异最佳的能效区域驱动轮胎。RangeMax RSD EV 能够处理电动汽车的更高负载能力，其设计旨在提供比同类竞争对手轮胎更低的滚动阻力*，以提高车队的效率，无论传动系统如何。

RangeMax RSD EV 采用 Treadloc 技术设计，可促进均匀磨损和更长的拆卸里程，是首款印有固特异“电动驱动就绪”标志的区域驱动轮胎。RangeMax RSD EV 尺寸 295/75R22.5 现已上市，其附加功能和优势包括：

– 三峰山雪花和泥雪指定，在具有挑战性的冬季驾驶条件下的关键性能保证。

– 优质外壳结构，提供韧性和耐用性。

– 增强型胎面花纹专为高扭矩应用而设计，优化的足迹形状可实现均匀的胎面磨损。

RangeMax RSD EV 是固特异 EV 轮胎产品组合的最新成员。为了应对部分行业电动汽车使用量的增加，固特异去年推出了首款带有“电动驱动就绪”标志的商用卡车轮胎 Endurance RSA ULT。 2022 年，固特异还扩大了其为乘用车和高性能车辆打造的ElectricDrive轮胎系列 ，以覆盖在美国运营的纯电动汽车 44%