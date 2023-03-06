根据IDC发布的最新报告，2023年，全球智能手机市场出货量将会低于12亿台，同比下降1.1%；而中国市场的出货量预计将仅有2.83亿台，同比也会下降1.1%。

以下为详细内容：

2023年全球世界移动通信大会（MWC）将于今日在巴塞罗那落下帷幕。作为全世界通信行业的风向标，本次大会以 “VELOCITY（速度）” 为主题，全球各地的运营商、手机厂商与技术厂商积极参展。尤其是大部分中国厂商的回归，展示了各自在智能手机方面和通信行业的最新技术创新和未来发展方向，这也意味着中国厂商们依然会对海外市场积极开拓发展。

但，2023年智能手机市场仍旧难言乐观。根据国际数据公司（IDC）手机季度跟踪报告显示，2023年，全球智能手机市场出货量将会低于12亿台，同比下降1.1%；而中国市场的出货量预计将仅有2.83亿台，同比也会下降1.1%。通货膨胀和全球经济的不确定性使得消费需求复苏减弱。虽然疫情影响已经微乎其微，但对于未来发展的担忧依然阻碍中国消费者信心的恢复，消费电子支出的反弹面临严重威胁。

目前全行业寄希望于今年下半年，随着经济大环境的逐渐好转，全球及中国智能手机市场会有一定反弹，相比今年上半年能有明显提升，反弹趋势进而延伸到明年，实现智能手机市场的复苏。IDC预计，2024年全球智能手机市场出货量12.63亿，同比增长5.9%；中国智能手机市场出货重新回到3亿市场大盘，同比增长6.2%。

中国智能手机市场预计线上渠道长期保持增长

疫情三年，推动中国消费者的消费习惯继续向线上迁移。而直播带货的持续快速发展以及短视频平台切入电商赛道，推动了线上渠道份额的增长。IDC数据显示，中国智能手机市场线上渠道份额由2021年的32%上升到2022年的35%。其中，以京东为代表的电商渠道，近年来发展迅速，尤其是在用户服务需求不断升级、品牌面临洗牌重开的大背景下，即时零售的崛起、全渠道的融合成为了行业新的增长突破点。而在即时零售这一赛道上，京东基于自身多年供应链服务体系，优先完成了正品保障，渠道资源和即时配送三项关键能力整合，通过优质体验在市场中占据独特优势。其他各电商巨头陆续加大投入，将加速电商从单一线上渠道向全渠道拓展。预计2023年中国智能手机市场线上渠道份额将会继续提升到36%，未来延续份额增长趋势。

影像仍然是2023年旗舰手机的主要竞争赛道

本次MWC大会，各个参展商除了发布新的硬件产品以外，也在宣传各自未来新的技术发展方向，普遍认为影像仍然会是2023年旗舰手机的主要竞争赛道。IDC预计：

大底传感器将成为旗舰影像的主流配置：1英寸的大尺寸主摄将会成为旗舰手机的标配；

长焦拍摄能力的提高将是旗舰影像的发力点：从拍得远到拍得好。长焦拍摄的全场景体验更为重要，而暗光长焦的突破将很大程度解决目前长焦在很多场景下使用效果不佳的局限性；

影像硬件的趋同将更考量各品牌在算法上的对决：包括自研影像芯片与操作系统的融合适配和全链路AI算法能力。

IDC中国高级分析师郭天翔表示，在历经了三年疫情影响的冷清后，2023年全球世界移动通信大会（MWC）已逐渐回归昔日的繁荣。本届展会还设立了MWC中国分会场，众多中国相关企业积极参与，不管是正式发布的荣耀Magic 5系列，努比亚Pad 3D等商用产品，还是一加11概念版，摩托罗拉Rizr等概念产品，以及大量通信行业解决方案，都体现了中国企业在相关领域的积极探索，加大“内卷”，通过推出更多差异化产品，重新吸引消费者的关注，从而希望可以推动全球科技产业的复苏。